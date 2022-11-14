Недвижимость

В охранных зонах России предложили строить многоэтажки

Из 28 установленных законом зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ), в границах которых запрещено капитальное строительство, может остаться только 17. Соответствующий законопроект, разработанный Росреестром, сейчас проходит общественное обсуждение.

Зонами с особыми условиями использования территорий считают водоохранные, санитарно-защитные, зоны охраны объектов культурного наследия, зоны охраняемых объектов, приаэродромную территорию. В них запрещают определенные виды деятельности, в первую очередь — капитальное строительство, уточняет издание «Парламентская газета».

В Росреестре считают, что большое количество видов зон с ограничением использования территории, а сейчас их 28, негативно влияет на инвестиционный климат. Запрет на строительство не позволяет реализовать нацпроекты и фактически блокирует градостроительную деятельность, влечет необходимость сноса большого количества объектов капстроительства. Поэтому ведомство предложило сократить количество видов ЗОУИТ и упростить порядок их изменения и прекращения существования. Законопроект до 1 декабря будет проходить обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предлагаемое время вступления документа в силу — 1 января 2025 года.

Исключить могут в первую очередь охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры и закрепить вместо них обязанность собственника осуществлять хозяйственную деятельность без причинения вреда объектам инфраструктуры — трубопроводам, железнодорожным путям и другому. Об этом ранее на заседании межведомственной рабочей группы для реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, известной как «регуляторная гильотина» в сфере строительства, говорил замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий.