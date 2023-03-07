Недвижимость

Ипотечное кредитование в Псковской области выросло более чем в 2 раза - ВТБ

Количество жилищных кредитов, оформленных в ВТБ в Псковской области в феврале, выросло более чем вдвое по отношению к январю. Средний чек ипотеки в регионе составил 2,8 миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

По общерыночной оценке в феврале российские банки выдали по всей стране более 420 млрд рублей по ипотеке, увеличив результат января в 1,5 раза. Факторами роста стали реализация льготной ипотеки, ввод новых девелоперских объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков. При этом в феврале прошлого года на фоне ажиотажного спроса в преддверии увеличения ставок уровень продаж был на 12% выше.

Основным спросом клиентов пользовалось готовое жилье – его доля в общем количестве сделок ВТБ по итогам февраля составила 54% (+3 п.п. за год). Заемщики, приобретающие недвижимость в новостройках, ожидаемо отдавали предпочтение льготным государственным программам. Среди них наибольшим интересом пользовалась «семейная ипотека»: ее в феврале оформили примерно 3,5 тысячи клиентов в сумме более чем на 21 млрд рублей. Вторая по популярности программа - «Ипотека с господдержкой-2020»: ею воспользовались около 3,1 тысячи заемщиков, оформивших кредиты на 19,5 миллиарда рублей.

«Традиционно в начале года рынок недвижимости характеризуется низкой клиентской активностью, но вот уже второй год подряд ситуация заметно отличается от стандартных трендов. В прошлом году продажи подогревались грядущим ростом ключевой ставки, а в этом основным драйвером выступает льготная ипотека, в том числе реализуемая в партнерстве с застройщиками. По нашей оценке, общерыночные выдачи примерно на 50% превысили показатели января, причем результат ВТБ оказался выше, чем в среднем по рынку. Мы ожидаем, что в марте спрос на ипотеку по-прежнему будет высок и более стабилен, чем в прошлом году, когда рынок характеризовался большим уровнем турбулентности», – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что в целом в 2023 году продажи на рынке ипотеки России могут составить более 5 триллионов рублей и показать рост по сравнению с прошлым годом. Этот сегмент по-прежнему будет драйвером розничного кредитования, портфель которого по итогам года может достичь 30 триллионов рублей с учетом секьюритизации. Основной интерес ипотечных заемщиков будет концентрироваться в сегменте вторичной недвижимости.