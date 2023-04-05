Недвижимость

Псковичам рассказали, нужно ли платить взносы на капремонт за нежилую квартиру

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах включен в состав платы за жилое помещение и коммунальные услуги, которые оплачивают собственники помещений в многоквартирном доме. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в фонде капитального ремонта Псковской области.

За каждой квартирой/помещением в многоквартирном доме, включенном в Региональную программу капитального ремонта, закреплен индивидуальный лицевой счет, а взнос на капитальный ремонт начисляется на общую площадь помещения, от количества прописанных и проживающих сумма взноса не зависит.

«Поэтому тот факт, что в помещении никто не прописан и не проживает, не освобождает собственника от уплаты взноса на капитальный ремонт», – уточнили в региональном фонде капитального ремонта.

Региональный оператор напоминает, что любой собственник может оформить получение квитанций на оплату взноса на капитальный ремонт в электронном виде, квитанции будут ежемесячно направляться сразу после формирования на указанную электронную почту.