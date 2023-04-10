Псковичи при покупке квартиры могут подать заявку на «Семейную ипотеку» из офиса «Монолита»

Заявку на новую ипотечную программу от Тинькофф — «Семейная ипотека» можно подать прямо из офиса специализированной компании-застройщике «Монолит» при покупке квартиры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
«Теперь семьи, в которых есть ребенок, рожденный после 1 января 2018 года, ребенок с инвалидностью или два несовершеннолетних ребенка, могут воспользоваться новой ипотечной программой от Тинькофф — "Семейная ипотека". Заявку на кредит можно подать прямо из нашего офиса или дистанционно», – отметили в компании.
Условия «Семейной ипотеки»:
С вариантами квартир можно ознакомиться на официальном сайте компании, там же можно выбрать планировку и оставить заявку. Специалисты компании свяжутся с покупателем в ближайшее время, они полностью сопровождают каждую сделку, что исключает необходимость пользоваться услугами риелтора. Также о том, как приобрести квартиру в новостройке, можно узнать по телефону: 61-01-11.