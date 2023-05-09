Недвижимость

Рекордный интерес к недвижимости фиксируют в России

Интерес к покупке недвижимости в первую неделю мая оказался выше всех ожиданий, сообщили аналитики федеральной компании «Этажи».

«Обычно на фоне длинных выходных дней в мае отмечается стагнация спроса на рынке недвижимости, в этом году спрос очень активный и фактически находится на уровне рабочих дней апреля, что выше традиционных майских показателей», — рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По словам эксперта, основной спрос сейчас сконцентрирован в сегменте загородной недвижимости, пишут «Известия».

«Ажиотажный спрос на загородную недвижимость сохраняется, нередко доля заявок на покупку земельных участков, дач и частных домов в крупных городах доходит до 80–90% от всех обращений, такое бывает крайне редко. Основная причина, конечно, это низкие ипотечные ставки в этом сегменте», — пояснил эксперт.

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Доля спроса в сегменте загородной недвижимости растет с начала года. Если в декабре она составляла 17,1% от общего количества заявок, 53,2% приходилось на вторичную недвижимость и 29,7% на новостройки, то по итогам апреля доля спроса на загородную недвижимость выросла уже до 20,9%, отметил он.

«В мае доля спроса на загородную недвижимость продолжит расти и вполне может превысить 25%», — подытожил Зайцев.