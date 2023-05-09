Недвижимость

Властей четырех поселений Пустошкинского района обязали оформить землю с кладбищами

Органы местного самоуправления в Пустошкинском районе поставили на государственный кадастровый учет земельные участки, занятые кладбищами, после вмешательства прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Прокуратура в феврале 2022 года провела проверку в четырех сельских поселениях Пустошкинского района и установила, что пять земельных участков, на которых расположены места захоронения, не были поставлены на кадастровый учет, а у органа местного самоуправления не было зарегистрировано право собственности на них.

По итогу февральской проверки в адрес глав сельских поселений внесли представления, а в марте 2022 года в Опочецкий районный суд направили четыре исковых заявления «о признании незаконным бездействия администраций сельских поселений и понуждении их к совершению соответствующих действий по принятию исчерпывающих мер в целях постановки на кадастровый учет земельных участков (гражданских захоронений) и регистрации права собственности на них».

Требования прокурора суд удовлетворил в конце марта прошлого года. На данный момент исполнены три решения суда.