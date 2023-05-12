Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
кто придет работать в больницы региона?
розыгрыш билетов на концерт «КняZz»
«Опальное» время
Женский стендап в Пскове
Оазис здоровья под Псковом
Труд без рисков
«Истфакт» Два капитана
Счастливое материнство
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
построй дом своей мечты
Топ учебных заведений
перерасчет платы за СОИ
Господин Рейтингомер
девять лет за подснежники
 
 
 
ещё Недвижимость 12.05.2023 12:280 Не только в мышеловке 16.05.2023 14:290 Почти 90 млн рублей потратила администрация Пскова на квартиры для детей-сирот 16.05.2023 12:190 Эко-фасады из керамогранита установят в каждом доме строящегося ЖК «Завеличенский бульвар» в Пскове 16.05.2023 11:280 Ещё 800 млн рублей требуется для программы переселения людей из ветхого и аварийного жилья в Псковской области 16.05.2023 10:231 Цены на вторичное жилье в России поднялись на 1,7% 16.05.2023 10:054 Сергей Степашин оценил скорость строительства дома для переселенцев в Пскове
 
 
 
Самое популярное 11.05.2023 18:310 Эстония рассматривает вопрос о закрытии погранперехода на границе с Псковской областью 14.05.2023 11:016 Причину массовых ночных возгораний в домах Пскова назвали в МЧС 11.05.2023 08:575 Наталья Плявинская покидает пост директора Фонда инвестиционного развития Псковской области 12.05.2023 11:013 Семья за 83 рубля 09.05.2023 10:080 Двух детей сбила Toyota у автобусной остановки в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Заказать постройку дома в России можно будет через «одно окно»

16.05.2023 07:31|ПсковКомментариев: 0

Аудитория суперсервиса «Цифровое строительство индивидуального жилого дома» за год достигла более 100 тысяч человек. Сегодня на портале представлено более тысячи проектов домов от 222 проверенных подрядных организаций, к нему подключено 11 банков, выдающих ипотеку. В перспективе россияне, помимо получения жилищного кредита, смогут в режиме «одного окна» заказывать разработку проекта жилого дома, заключать договор с подрядчиком строительства и поставщиком стройматериалов.

В Госдуме не исключают, что в перспективе сервис позволит снизить ставки по ипотечным кредитам для индивидуальных застройщиков.

Бета-версия суперсервиса была запущена год назад на портале строим.дом.рф, согласно дорожной карте, утвержденной правительственной комиссией по цифровому развитию. «В настоящее время на портале реализован функционал по предоставлению гражданам персональной рекомендации по полному циклу возведения дома, размещена информация о проектах домов, подрядных организациях, ипотеке с учетом мер государственной поддержки у банков-партнеров, каталог ресурсоснабжающих организаций, которым можно воспользоваться для газификации и подключения к электросетям жилого дома», — пояснили «Парламентской газете» в Минстрое.

Чтобы сделать сервис удобным для пользователей, при его разработке учитывались запросы целевой аудитории, в том числе «для выявления востребованности и оптимальных бизнес-процессов взаимодействия между всеми участниками».

За год аудитория полезного сайта достигла более 100 тысяч человек «с целевым приростом порядка 15 процентов за месяц». Сегодня на портале представлено более тысячи проектов домов от 222 проверенных подрядных организаций, и уже более 8 тысяч граждан воспользовались персональными рекомендациями для строительства дома, отметили в пресс-службе. «К суперсервису подключено 11 банков, выдающих ипотечные займы на ИЖС, а также 1174 ресурсоснабжающие организации, из них 536 газоснабжающих и 638 энергоснабжающих. С февраля 2023 года суперсервис интегрирован с порталом госуслуг, что делает прохождение необходимых государственных и муниципальных процедур по предоставлению услуг в электронном виде удобным и понятным для граждан», — уточнил собеседник.

В Минстрое уверены, что в перспективе сервис позволит в режиме «одного окна» подавать в электронном виде заявления на получение ипотечного кредита, заключать договоры с проектной организацией, подрядчиком строительства, поставщиком строительных материалов. Кроме того, здесь можно будет выбрать проект из каталога готовых решений или строительной компании, а также банк, предоставляющий ипотеку на строительство дома, и получить информацию о действующих мерах господдержки.

«Дальнейшее развитие суперсервиса в комбинировании с мерами поддержки спроса и предложения будет способствовать стимулированию инвестиций в рынок жилищного строительства, значительно ускорит процесс строительства дома, делая его простым и экономически привлекательным для граждан», — пообещали в министерстве.

Подобные сервисы, безусловно, полезны, так как помогают индивидуальным застройщикам проще и быстрее получать кредиты и возводить жилье, считает зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Такие консультационный сервисы сейчас появляются во многих сферах, например в газификации, когда можно оформить заявку, заплатить и получить услугу. Здесь то же самое. Сервис позволяет получить разрешение на строительство, оформить эту процедуру, построить дом и поставить его на кадастровый учет», — отметила депутат.

Но не менее важно, по ее словам, использование россиянами типовых проектов, которые предлагают организации.

«Потому что типовой проект поможет человеку не только сэкономить деньги и время, понять, что он делает все правильно, но еще позволит ему воспользоваться ипотечным кредитом по более низким ставкам. Сейчас ипотечные кредиты для жилья, построенного хозспособом, до сих пор выдаются неохотно, потому что залоговая база для банков непонятна. Кредитные организации затрудняются ее оценить, не понимают, сколько это будет стоить, кому это можно продать», — уточнила Светлана Разворотнева.

В то же время типовые проекты упростят выдачу ипотеки на ИЖС, добавила она. Депутат не исключает, что это позволит снизить ставки по жилищным кредитам.

«С учетом того, что половина введенного в прошлом году жилья — это ИЖС, построенные хозспособом, до сих пор люди, которые строили дома на свой страх и риск, оставались вне зоны внимания государства. Теперь государство им помогает. Сервис, скорее всего, поможет и автоматизировать подключение к сетям. И, развивая идею, здесь не мешало бы подумать над снижением цен за подключение, потому что в некоторых регионах они выросли значительно», — резюмировала замглавы профильного комитета.

Теги: #строительство
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Сколько денег планируете потратить на отпуск летом?
В опросе приняло участие 61 человек
16.05.2023, 16:090 Мужчину с длинной бородой разыскивают в Псковской области 16.05.2023, 16:010 Мать четырех детей присвоила себе почти два миллиона рублей из бюджета Гдовского района 16.05.2023, 15:550 ВТБ запустил дистанционную ипотеку на вторичное жилье 16.05.2023, 15:550 Все антикоронавирусные ограничения отменяются в Псковской области с 17 мая
16.05.2023, 15:520 «Гонки по вертикали»: зеркало турецких выборов, псковский политбомонд и ошапурки 16.05.2023, 15:350 Конкурс фанфиков объявил музей-заповедник «Михайловское» 16.05.2023, 15:250 «Кузница»: Отопительный сезон завершен – работа продолжается. ВИДЕО 16.05.2023, 15:131 «Троицу» Рублева церковь просила на две недели, но Путин принял историческое решение – патриарх
16.05.2023, 15:000 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о гастрономическом фестивале «Моя еда» 16.05.2023, 14:532 Власти будут вынуждены сокращать инвестиции из-за дефицита бюджета 16.05.2023, 14:380 Пилорама полыхала в Красногородске сегодня ночью из-за поджога 16.05.2023, 14:360 Второе футбольное поле планируют уложить на псковском «Машиностроителе» к сентябрю
16.05.2023, 14:290 Почти 90 млн рублей потратила администрация Пскова на квартиры для детей-сирот 16.05.2023, 14:220 Обеспечить связью и Интернетом жителей небольших деревень предлагают депутаты Северо-Запада 16.05.2023, 14:150 «Дело вкуса»: Корейский фаст-фуд. ВИДЕО 16.05.2023, 14:001 Завершившийся отопительный сезон стал одним из самых длинных в истории Пскова
16.05.2023, 13:460 Бюджетные профессионалы 16.05.2023, 13:460 День открытых дверей пройдет в Псковском музее 18 мая 16.05.2023, 13:420 «Беседка»: Александр Коновалов о том, какой футбол нам нужен. ВИДЕО 16.05.2023, 13:410 Антон Ляугминас покидает пост замначальника УГХ администрации Пскова
16.05.2023, 13:320 Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ 16.05.2023, 13:260 Откуда едут ингредиенты для блюд первого корейского стрит-фуд кафе в Пскове, рассказал управляющий 16.05.2023, 13:160 Шанс для спасения исторических усадеб в малых муниципалитетах предложили депутаты Северо-Запада 16.05.2023, 13:110 «Сказочное занятие» провела сотрудник «Михайловского» для воспитанников школы при Снетогорском монастыре
16.05.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» об итогах отопительного сезона в Пскове 16.05.2023, 13:010 Более 50 инициатив регионов рассмотрят депутаты Северо-Запада в Калининграде 16.05.2023, 12:570 Около 13 тысяч человек занимаются футболом в Псковской области 16.05.2023, 12:551 Жаркое лето двадцать третьего
16.05.2023, 12:440 Михаил Ведерников: Стараемся пользоваться уникальными возможностями Фонда развития территорий на 100% 16.05.2023, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: Корейский фаст-фуд 16.05.2023, 12:310 В Псковской области вырос спрос на специалистов из сферы финансов 16.05.2023, 12:260 Псковская Лента Новостей удостоена награды Российского футбольного союза
16.05.2023, 12:210 «Кузница»: Отопительный сезон завершен – работа продолжается 16.05.2023, 12:190 Эко-фасады из керамогранита установят в каждом доме строящегося ЖК «Завеличенский бульвар» в Пскове 16.05.2023, 12:145 Сергей Степашин: Надо подумать, чтобы у нас была Псково-Печерская лавра 16.05.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о псковском футболе
16.05.2023, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 16 мая 16.05.2023, 11:520 Около 200 тысяч рублей получили мошенники от псковичей 16.05.2023, 11:450 Псковичи старшего поколения чаще молодых экономят с помощью кешбэка 16.05.2023, 11:420 «Дело вкуса»: Корейский фаст-фуд
16.05.2023, 11:400 Фальшивую тысячерублевую купюру обнаружили в Пскове 16.05.2023, 11:280 Ещё 800 млн рублей требуется для программы переселения людей из ветхого и аварийного жилья в Псковской области 16.05.2023, 11:200 Каким будет гастрономический фестиваль «Моя еда» в Пскове, расскажут в пресс-центре ПЛН 16.05.2023, 11:180 Пскович ограбил бар на улице Алехина
16.05.2023, 11:140 «Беседка»: Александр Коновалов о том, какой футбол нам нужен 16.05.2023, 11:000 Концерт органной музыки состоится в Пскове 20 мая 16.05.2023, 10:580 Михаил Ведерников рассказал о трудоустройстве беженцев в Псковской области 16.05.2023, 10:550 Сотрудник завода «Титан-Полимер» принял участие в международной акции «Сад памяти»
16.05.2023, 10:491 Сергей Степашин: Псково-Печерский монастырь должен занимать особое место в православном мире 16.05.2023, 10:380 Концерт «Серебряные свирели» перенесли на следующий филармонический сезон в Пскове 16.05.2023, 10:350 Пороховые погреба осмотрел Сергей Степашин в Пскове 16.05.2023, 10:260 Псковское МВД ищет кандидата на должность сотрудника пресс-службы
16.05.2023, 10:231 Цены на вторичное жилье в России поднялись на 1,7% 16.05.2023, 10:170 Стоимость экспертизы реставрации Троицкого собора в Пскове составила почти 2 млрд рублей 16.05.2023, 10:111 Когда уберут леса с колокольни Троицкого собора в Пскове, рассказал эксперт 16.05.2023, 10:054 Сергей Степашин оценил скорость строительства дома для переселенцев в Пскове
16.05.2023, 09:530 Вакансии председателей двух районных судов открыты в Псковской области 16.05.2023, 09:460 Центральное крыло Поганкиных палат временно закрыли в Пскове 16.05.2023, 09:300 Для российских туристов ОАЭ оказались дешевле Турции 16.05.2023, 09:240 Здание кафе в центре Пскова продают за 50 миллионов рублей
16.05.2023, 09:150 Как избавиться от долгов, объяснила эксперт по финансовой грамотности 16.05.2023, 09:030 Как оплатят больничный лист в 2023 году: на что рассчитывать жителям Псковской области 16.05.2023, 08:550 Ещё двое иноагентов пытаются оспорить свой статус в суде 16.05.2023, 08:421 Раскрыть тайну древнейшего Городца пытаются археологи в Пскове
16.05.2023, 08:260 Крупнейшие банки стали взимать комиссию за «стягивание» денег 16.05.2023, 08:100 «В зеленые щи крапиву ищи»: что можно и нельзя делать на Мавру Рассадницу 16.05.2023, 08:000 Нападение птицы на куницу застали псковичи в центре города. ФОТО 16.05.2023, 07:500 Забытые страницы в соцсетях грозят россиянам серьезными последствиями
16.05.2023, 07:400 Попадание плесени в пищу может привести к раку, заявил эксперт 16.05.2023, 07:310 Заказать постройку дома в России можно будет через «одно окно» 15.05.2023, 22:256 Псковский губернатор о вандалах: Сделаем всё, чтобы найти их 15.05.2023, 22:010 «ВКонтакте» установила рекорд по числу пользователей
15.05.2023, 22:000 Пенсионерам посоветовали избегать физических нагрузок на даче при жаркой погоде 15.05.2023, 21:591 Организацию дорожного движения изменили в некоторых частях Пскова 15.05.2023, 21:402 В Италии может начаться забастовка из-за дорожающих макарон 15.05.2023, 21:200 Интерактивный спектакль о пермских сказках показали в Псковском музее-заповеднике
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru