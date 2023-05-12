Недвижимость

Заказать постройку дома в России можно будет через «одно окно»

Аудитория суперсервиса «Цифровое строительство индивидуального жилого дома» за год достигла более 100 тысяч человек. Сегодня на портале представлено более тысячи проектов домов от 222 проверенных подрядных организаций, к нему подключено 11 банков, выдающих ипотеку. В перспективе россияне, помимо получения жилищного кредита, смогут в режиме «одного окна» заказывать разработку проекта жилого дома, заключать договор с подрядчиком строительства и поставщиком стройматериалов.

В Госдуме не исключают, что в перспективе сервис позволит снизить ставки по ипотечным кредитам для индивидуальных застройщиков.

Бета-версия суперсервиса была запущена год назад на портале строим.дом.рф, согласно дорожной карте, утвержденной правительственной комиссией по цифровому развитию. «В настоящее время на портале реализован функционал по предоставлению гражданам персональной рекомендации по полному циклу возведения дома, размещена информация о проектах домов, подрядных организациях, ипотеке с учетом мер государственной поддержки у банков-партнеров, каталог ресурсоснабжающих организаций, которым можно воспользоваться для газификации и подключения к электросетям жилого дома», — пояснили «Парламентской газете» в Минстрое.

Чтобы сделать сервис удобным для пользователей, при его разработке учитывались запросы целевой аудитории, в том числе «для выявления востребованности и оптимальных бизнес-процессов взаимодействия между всеми участниками».

За год аудитория полезного сайта достигла более 100 тысяч человек «с целевым приростом порядка 15 процентов за месяц». Сегодня на портале представлено более тысячи проектов домов от 222 проверенных подрядных организаций, и уже более 8 тысяч граждан воспользовались персональными рекомендациями для строительства дома, отметили в пресс-службе. «К суперсервису подключено 11 банков, выдающих ипотечные займы на ИЖС, а также 1174 ресурсоснабжающие организации, из них 536 газоснабжающих и 638 энергоснабжающих. С февраля 2023 года суперсервис интегрирован с порталом госуслуг, что делает прохождение необходимых государственных и муниципальных процедур по предоставлению услуг в электронном виде удобным и понятным для граждан», — уточнил собеседник.

В Минстрое уверены, что в перспективе сервис позволит в режиме «одного окна» подавать в электронном виде заявления на получение ипотечного кредита, заключать договоры с проектной организацией, подрядчиком строительства, поставщиком строительных материалов. Кроме того, здесь можно будет выбрать проект из каталога готовых решений или строительной компании, а также банк, предоставляющий ипотеку на строительство дома, и получить информацию о действующих мерах господдержки.

«Дальнейшее развитие суперсервиса в комбинировании с мерами поддержки спроса и предложения будет способствовать стимулированию инвестиций в рынок жилищного строительства, значительно ускорит процесс строительства дома, делая его простым и экономически привлекательным для граждан», — пообещали в министерстве.

Подобные сервисы, безусловно, полезны, так как помогают индивидуальным застройщикам проще и быстрее получать кредиты и возводить жилье, считает зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Такие консультационный сервисы сейчас появляются во многих сферах, например в газификации, когда можно оформить заявку, заплатить и получить услугу. Здесь то же самое. Сервис позволяет получить разрешение на строительство, оформить эту процедуру, построить дом и поставить его на кадастровый учет», — отметила депутат.

Но не менее важно, по ее словам, использование россиянами типовых проектов, которые предлагают организации.

«Потому что типовой проект поможет человеку не только сэкономить деньги и время, понять, что он делает все правильно, но еще позволит ему воспользоваться ипотечным кредитом по более низким ставкам. Сейчас ипотечные кредиты для жилья, построенного хозспособом, до сих пор выдаются неохотно, потому что залоговая база для банков непонятна. Кредитные организации затрудняются ее оценить, не понимают, сколько это будет стоить, кому это можно продать», — уточнила Светлана Разворотнева.

В то же время типовые проекты упростят выдачу ипотеки на ИЖС, добавила она. Депутат не исключает, что это позволит снизить ставки по жилищным кредитам.

«С учетом того, что половина введенного в прошлом году жилья — это ИЖС, построенные хозспособом, до сих пор люди, которые строили дома на свой страх и риск, оставались вне зоны внимания государства. Теперь государство им помогает. Сервис, скорее всего, поможет и автоматизировать подключение к сетям. И, развивая идею, здесь не мешало бы подумать над снижением цен за подключение, потому что в некоторых регионах они выросли значительно», — резюмировала замглавы профильного комитета.