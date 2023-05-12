Недвижимость

Россияне стали чаще приобретать недвижимость в странах Европы

Россияне стали чаще приобретать недвижимость в странах Европы, сообщили эксперты группы компаний Propriete Generale Group.

По данным аналитиков, в период с марта 2022 года по апрель текущего года количество запросов от россиян, связанных с покупкой домов, квартир и нежилых помещений в странах ЕС, выросло на 17,1%. При этом количество завершенных сделок увеличилось на 9,8%.

Недвижимость в странах ЕС становится все более востребованной даже несмотря на то, что сам процесс приобретения стал более трудным, в том числе и по причине ограничений на переводы из России и обслуживания банковских счетов, уточняет RuNews24.