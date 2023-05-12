Недвижимость

Большинство собственников квартир пока не активно участвует в судьбе дома – Дмитрий Быстров

Большинство собственников пока не активно участвует в судьбе дома. Такое мнение высказал глава Островского района Дмитрий Быстров в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Хозяева квартир ещё не пришли к чувству собственности всего, что извне. Например, жители первого этажа не хотят платить за лифт. Мы забываем, что имущество общее, дом как без крыши не мог бы существовать, так и без лифта. Есть дома, где собственники активно участвуют в судьбе дома, но большинство таких, где жильцы не смогли себя сами организовать для ведения общего хозяйства, поэтому был введен институт взносов за капремонт», – пояснил Дмитрий Быстров.

Напомним, начиная с 2013 года в России действует федеральная и региональные программы для переселения граждан из непригодного жилфонда. Текущая программа рассчитана до 2025 года и нацелена на расселение людей из ветхого и аварийного жилья в удобное и комфортное.