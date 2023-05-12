Недвижимость

Решится ли окончательно проблема аварийного жилья, ответил Дмитрий Быстров

Решится ли окончательно проблема аварийного жилья, ответил глава Островского района Дмитрий Быстров в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Закрыть вопрос расселения собственников аварийного и ветхого жилья на вторичном рынке не только сложно, но даже невозможно. Закончится ли когда-то проблема аварийного жилья? Мы понимаем, что вторичное жилье по прошествии лет станет аварийным. Новое строительство должно решить проблему», – пояснил гость студии.

Напомним, начиная с 2013 года в России действует федеральная и региональные программы для переселения граждан из непригодного жилфонда. Текущая программа рассчитана до 2025 года и нацелена на расселение людей из ветхого и аварийного жилья в удобное и комфортное. Добавим, в Псковской области в программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья участвуют 11 муниципальных образований.