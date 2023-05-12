Недвижимость

ВТБ сократил время принятия решения по ипотеке на сайте «Циан» до 5 минут

На сайте сервиса по поиску недвижимости «Циан» начал работать новый процесс, который ускоряет получение жилищных кредитов ВТБ. Благодаря сокращению количества необходимых документов время получения решения от банка теперь составляет всего 5 минут. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Уменьшить количество документов, которые требуются для получения решения по ипотеке, удалось благодаря интеграции сервиса «Циан» с личным кабинетом заемщика ВТБ, а банка - с «Госуслугами». Теперь данные клиента с сайта «Циан» автоматически загружаются в анкету на сайте ВТБ, а остальные параметры «подтягиваются» из «Госуслуг», что сокращает время на получение решения банка до 5 минут. Средства доступны при покупке недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке.

«В летний период клиенты активизируют спрос на загородную недвижимость. Основным инструментом при приобретении таких объектов для большинства россиян является ипотека. С учетом современного ритма жизни, выбирая банк–партнер, заемщики обращают внимание не только на выгодность ставки, но и на список необходимых документов и возможность получить оперативное решение дистанционно. Для ВТБ стратегически важно оказывать поддержку клиентам при реализации их финансовых планов, поэтому мы регулярно совершенствуем процессы. Ранее мы существенно сократили время на принятие решения по ипотеке на сайте ВТБ и маркетплейле Банки.ру, а теперь - на одном из крупнейших сервисов по поиску недвижимости. Таким образом, теперь наши потенциальные клиенты могут получить быстрое одобрение любым удобным способом», – прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту необходимо заполнить на «Циан» единую анкету и получить предварительный расчёт от ВТБ. Для оформления ипотеки клиент может сразу перейти на сайт банка, авторизоваться через «Госуслуги», дозаполнить недостающие сведения и получить решение онлайн. Также клиент может заказать обратный звонок и получить консультацию специалиста ВТБ.

«С 2019 года команда "Циан" развивает ипотечный маркетплейс, основанный на ценностях клиента. Основными из них всегда являлись простота процесса и скорость принятия решения. Сегодня мы рады сообщить, что наш партнёр - банк ВТБ предоставил клиентам "Циан" удобный, современный сервис, позволяющий не только существенно упростить процесс, но и сократить время принятия решения до 5 минут. Клиентам больше не нужно собирать многочисленные документы, а все данные банк сам получит из государственных информационных систем, достаточно только авторизоваться на сайте "Госуслуг". Верим, что клиенты "Циан" по достоинству оценят новый функционал, который сделает их путь к приобретению своей мечты быстрее и удобнее!» - отметил директор продукта Циан.Финансы Андрей Корчуков.