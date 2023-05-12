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Недвижимость

Многодетным семьям в России могут дать льготы по уплате земельного налога

26.05.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

Многодетным семьям в России могут увеличить размер земельного участка необлагаемого налогом, а также жилую площадь, с которой можно получить налоговый вычет. С такой просьбой к премьеру обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«В соответствии с действующим в РФ налоговым законодательством физлица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, освобождены от уплаты земельного налога с 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в их собственности», — приводят текст документа «Известия».

При этом, согласно Земельному кодексу РФ, земля, которую многодетным семьям государство предоставляет бесплатно, может составлять гораздо большую площадь — до 15 соток, отмечается в тексте обращения.

Как считает Яна Лантратова, целесообразно, чтобы россияне имели возможность не платить налог на все льготные 15 соток.

Депутат также сообщает главе кабмина, что многодетным семьям доступны дополнительные налоговые вычеты по налогу на имущество физлиц в отношении одного жилого дома или его части в размере кадастровой стоимости 7 квадратных метров в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Если семья платит налог с квартиры или комнаты, вычет предоставляется в размере кадастровой стоимости 5 квадратных метров.

«Однако в соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса РФ в настоящее время норма предоставления жилой площади в зависимости от региона колеблется от 15 до 18 квадратных метров на одного человека. Данный показатель применяется в случае, если в квартире живут трое и более человек», — говорится в документе.

В связи с этим депутат предлагает вычитать из необлагаемой базы по квартире из нормы 18 квадратных метров на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Теги: #недвижимость #многодетные семьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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