Недвижимость

Цены на квартиры в новостройках могут упасть - эксперт

На первичном рынке недвижимости в среднесрочной перспективе можно ожидать плавного снижения цен на квартиры. Такой прогноз в интервью «Ленте.ру» высказал кандидат экономических наук Артем Савостицкий.

Он отметил уже наблюдающуюся стагнацию цен на рынке новостроек. Савостицкий объяснил ее снижением спроса на жилье на первичном рынке и допустил, что в ближайшее время активность покупателей не вырастет.

«В среднесрочной перспективе рынок может ожидать некоторое снижение цен», — считает эксперт.

По его словам, также в настоящее время фиксируется значительный разрыв в цене новостроек и жилья на вторичном рынке, местами он достигает 40% в пользу готовой недвижимости.

Эксперт назвал это очень большой проблемой для рынка новостроек и добавил, что даже при ставке ипотеки в 10% приобретать жилье на вторичном рынке получается выгоднее. Это также влияет на уровень цен, поэтому стоит ждать падения стоимости квартир в новостройках и роста – на вторичном рынке, передает «Газета.ру».