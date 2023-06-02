Продающиеся с готовой отделкой квартиры показал псковский застройщик

При строительстве псковского ЖК «Заречье Park» группа компаний «ЛУГ» вернулась к практике продажи квартир с отделкой от застройщика. Процесс завершения ремонта в нескольких таких квартирах застали журналисты, посетившие стройплощадку.
Купить в ипотеку можно квартиру, готовую для жилья, с ремонтом от застройщика. Таким образом, новоселы могут не беспокоиться о поиске средств для проведения ремонта.
Отличительной чертой комплекса стало увеличенное количество парковочных мест, застройщик довел их число до 300. Первый дом (ул. Алехина, 3) готов к сдаче, новоселы вскоре начнут получать ключи. Второй дом в том же дворе (ул. Ижорского батальона, 17) будет завершен в следующем году.