Недвижимость

Сбер: Объем выдачи ипотеки на строительство в Псковской области вырос более чем в три раза

За три весенних месяца 2023 года жители Северо-Запада взяли в Сбере кредиты на строительство и покупку частных домов (ИЖС) более чем на 7,2 млрд рублей. Всего с января по май банк выдал таких кредитов на сумму 9,6 млрд – это в 5,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в 18 раз больше, чем в 2021 году в эти месяцы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В Псковской области за пять месяцев текущего года объем выданной ипотеки на индивидуальное жилое строительство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 3,6 раза и составил более 90 млн рублей.

Рекордный девятикратный рост спроса показали жители Мурманской и Калининградской областей, а также Ленобласти (рост в 8,5 раз).

Лидеры кредитования по проектам ИЖС – Санкт-Петербург и Ленобласть, на них приходится 70% объемов и 60% количества выданной Сбербанком в СЗФО такой ипотеки в текущем году.

Высокий прирост на рынке индивидуального жилого строительства связан не только с сезонной активностью покупателей, но и с рядом законодательных реформ, значительно повлияло распространение льготных программ на загородные объекты и смягчение условий выдачи ипотеки. Появилась возможность при кредитовании выбирать: самостоятельно строить дом или с подрядчиком, пояснили в банке.

Полные условия предоставления ипотеки на ИЖС без дополнительного обеспечения можно узнать на сайте Домклик.