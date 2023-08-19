Недвижимость

Девелоперов в России обяжут строить площадки для выгула собак

В России появится стандарт строительства игровых и дрессировочных площадок для собак, их количество будет привязано к численности населения. Разработкой правил займется рабочая группа при Минстрое.

Обязанность по созданию инфраструктуры для собак в зависимости от численности населения планируется включить в свод правил «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских территорий».

«Нужно ввести типологию инфраструктуры для собак: игровые и дрессировочные, места для выгула и парковые площадки — площадью от 1 га», — рассказал руководитель рабочей группы по инфраструктуре для выгула собак при Общественном совете министерства Артем Гебелев.

В рамках стандарта необходимо нормировать функциональное зонирование разных видов площадок, разделить игровое оборудование от дрессировочного, предусмотреть инфраструктуру для хозяев животных, например, навесы, привести их облик к современным стандартам. Также нужно утвердить перечень материалов для строительства.

«Площадки для выгула собак в российских городах формировались хаотично, большая часть из них сейчас находится в удручающем состоянии. В основном они выглядят как пустыри с насыпью и огороженные забором», — отметил аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.



Крупные девелоперы заинтересованы в строительстве площадок для выгула собак, отметил Артем Гебелев. По его мнению, городская среда становится комфортной только тогда, когда она адаптирована под интересы всех жителей, пишут «Известия».