Недвижимость

Спрос на ипотеку в Псковской области вырос в полтора раза

Заемщики спешили зафиксировать более выгодные условия ипотеки и успеть купить жилье дешевле, после резкого повышения ключевой ставки в августе. На ипотечном рынке в последний месяц лета случился рекордный всплеск спроса.

Псковская область не стала исключением. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ВТБ, августовский спрос на ипотечные кредиты в регионе вырос к июлю в полтора раза по количеству сделок и на 30% по объему выдач.

Банк выдал в регионе за последний месяц лета более 136 млн рублей ипотечных кредитов, из них около 70 млн рублей, то есть более половины, выданы в рамках программ господдержки на первичный сегмент жилья.

По данным банка, «средний чек» сделки в регионе составил 2,5 млн рублей, это на 13% ниже, чем в июле.

Как сообщалось ранее, в целом по стране в августе банки предоставили населению около 800 млрд рублей на покупку недвижимости, что более чем на 20% превышает итоги июля. Этот результат «обогнал» пиковые продажи декабря прошлого года и оказался максимальным за всю историю наблюдений.