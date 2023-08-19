Недвижимость

В России вырос спрос на аренду загородных домов

По результатам мониторинга основных площадок краткосрочной аренды, проведенного аналитиками «Авито Недвижимости» и других сервисов, спрос на загородную недвижимость для короткого срока проживания вырос по сравнению с прошлым летом на 44%.

Количество предложений на рынке также увеличилось – на 23%, до рекордных показателей. В то же время средняя стоимость аренды выросла на 25% и составила 5 тыс. рублей в сутки.

По данным сервиса Ostrovok.ru, популярность апартаментов для отдыха увеличилась – на них пришлось 18% бронирований против 15% годом ранее. Средняя цена проживания в таком формате составила 4,75 тыс. рублей за ночь, что на 9% выше уровня 2022 года, пишет «Коммерсантъ».

Стоит отметить, что общая доля альтернатив отелям, включая дома, дачи, коттеджи и другие варианты, в структуре бронирований выросла с 28% до 32%. Главным форматом остаются дома (73% предложений), а самой бюджетной категорией – дачи.

По данным сервисов, наибольший спрос на прокат загородной недвижимости летом наблюдался в Краснодарском крае, Дагестане и Подмосковье. Единственным регионом с ослаблением интереса стал Крым.