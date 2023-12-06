Недвижимость

«Беседка»: О кадастровой оценке недвижимости в Псковской области в 2023 году. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 20 декабря. Гости студии - заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области Анна Иванова и директор государственного бюджетного учреждения Псковской области «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки» Наталия Мозговая.

Они рассказали о результатах проведения государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машиномест на территории Псковской области в 2023 году.

Что такое кадастровая стоимость объекта недвижимости? Как она определяется и для каких целей? Какие объекты недвижимости подлежали государственной кадастровой оценке в текущем году? Что повлияло на размер кадастровой стоимости, от чего она зависит?

Ведущий Константин Калиниченко.