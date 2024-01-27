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В кабмин направили законопроект о праве на землю для семей с тремя детьми

29.01.2024 08:26|ПсковКомментариев: 0

Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) отправил на заключение в правительство законопроект о возможности всем семьям с тремя и более детьми получить земельный участок или компенсации к нему, ранее данная норма распространялась только на тех, кто находится на учете нуждающихся в жилье.

В целях установления единых подходов к предоставлению многодетным семьям земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо получению взамен земельного участка денежной компенсации законопроектом предлагается внести изменение в подпункт 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Граждане, имеющие трех и более детей, вправе получить в собственность бесплатно земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, либо таким гражданам с их согласия взамен предоставления им земельного участка предоставляется денежная компенсация в виде земельного сертификата в случае и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации, пишет РИА Новости

«При этом не может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях», - сообщается в тексте пояснительной записки.

Согласно подпункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, многодетные семьи могут получить бесплатно земельный участок, который находится в государственной или муниципальной собственности, в случае и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации, отмечает автор законопроекта.

Теги: #многодетные семьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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