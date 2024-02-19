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Недвижимость

Аренда комнат в России за год подорожала на 14,4%

29.02.2024 08:29|ПсковКомментариев: 0

Аренда комнат в России с февраля 2023 года подорожала на 14,4%, до 9,5 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

«За год средняя по стране комната подорожала на 14,4%, до 9,5 тыс. рублей в месяц. Наиболее сильно аренда комнат возросла в цене в городах, где сейчас развивается промышленность - там требуется рабочая сила на предприятия, и многие трудовые мигранты пользуются такой дешевой опцией», - сказал собеседник агентства.

Согласно исследованию федерального портала, за год в 68 из 70 исследованных городов съемные комнаты подорожали, в двух - Владивостоке (-6,3%) и Севастополе (-1,5%) - подешевели, пишет ТАСС.

Больше всего подорожала аренда комнат в Новокузнецке, где за год ставка выросла на 68,4%. Также высокая динамика роста зафиксирована в Череповце (+43,7%), Кемерове (+41,8%), Орле (+39,5%), Магнитогорске (+34%), Владикавказе (+33,1%), Смоленске (+31,1%), Курске (+28,1%), Набережных Челнах (+25,9%) и Пензе (+24,7%). В Москве арендная ставка на комнаты увеличилась на 9,2%, в Московской области - на 13,2%, в Санкт-Петербурге - на 6,7%.

Меньше всего цены выросли в Вологде (+0,3%), Грозном (+1,3%), Калуге (+1,6%), Томске (+2,5%), Тюмени (+2,7%), Ярославле (+3,4%), Ленинградской области (+3,6%), Сочи (+4,7%), Мурманске (+5,3%) и Уфе (+5,3%).

По словам Луценко, в целом по РФ спрос на съемные комнаты вырос из-за подорожания арендных квартир и сокращения их предложения на рынке. «Многие арендаторы уже не могут "потянуть" новые цены и соглашаются на комнаты. Однако предложение комнат на рынке аренды также сократилось - на 63% за год. Тем не менее, ставки на этот вид жилья выросли меньше, чем на более предпочтительный формат квартир. Так, съемные однокомнатные квартиры за последние 12 месяцев в среднем подорожали на 20,4%», - сообщил собеседник агентства.

Теги: #аренда
Источник: Псковская Лента Новостей
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