Недвижимость

Выдача ипотеки на новостройки в РФ январе сократилась почти в 3,4 раза

Объем ипотечных кредитов, выданных в январе 2024 года на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия (ДДУ), сократился в 3,4 раза по отношению к декабрю 2023 года и вырос на 23% по сравнению с январем 2023 года - до 128,5 млрд рублей. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ.

«Наибольшее снижение пришлось на выдачи ИЖК (ипотечных жилищных кредитов) на рынке строящегося жилья. В январе 2024 года было выдано почти в 3,5 раза меньше ИЖК по ДДУ, чем в декабре 2023 года: 25,9 тысячи кредитов на сумму 128,5 млрд рублей против 86,5 тысячи ИЖК по ДДУ на сумму 435,5 млрд рублей месяцем ранее, но больше уровня января 2023 года (20,1 тысячи кредитов на 104,6 млрд рублей)», - говорится в отчете.

Выдача ипотеки на готовое жилье в РФ в январе 2024 года также снизилась по отношению к декабрю 2023 года - на 59,1%, до 143,2 млрд рублей и 50 тысяч кредитов. В результате доля жилищных кредитов в общем объеме выданных физическим лицам кредитов сократилась в два раза с 32,6% в декабре 2023 года до 15,8% в январе 2024 года, пишет ТАСС.

В ЦБ РФ также уточнили данные по совокупной выдаче ипотеки в РФ за январь 2024 года: было оформлено 75,9 тысячи кредитов на сумму 271,7 млрд рублей, что на 3,5% меньше по объему год к году и почти в 2,9 раза меньше декабря 2023 года, когда было выдано 196,9 тысячи кредитов на сумму 785,5 млрд рублей.