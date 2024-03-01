Недвижимость

Квартиры для детей-сирот не смогли закупить в Кунье

Администрация Куньинского района не смогла закупить три благоустроенные квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из-за отсутствия заявок на участие в закупке, сообщается на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

В конце февраля администрация района объявила три аукциона на закупку квартир для детей-сирот. Максимальная цена за одну квартиру составляла 908 589 рублей.

Квартиры должны были находиться в Кунье, иметь общую площадь не менее 33 квадратных метров, централизованные системы отопления, водоснабжения, канализации. В санузле должны были быть унитаз, ванна или душ, раковина, на кухне — мойка и газовая плита. Также в квартирах должен был быть проведен косметический ремонт.

Глава района Олег Лебедев в феврале дополнительно размещал информацию в свих соцсетях и призывал жителей Куньи, которые планируют продажу квартир, рассмотреть возможность участия в аукционе.

По состоянию на 7 марта все аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в закупке.