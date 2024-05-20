Недвижимость

Фасад дома №19 отремонтируют на Октябрьском проспекте в Пскове

Капитальный ремонт фасада дома №19 на Октябрьском проспекте в Пскове планируют завершить до 31 декабря 2024 года. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать штукатурку фасадов, очистить от красок поверхности фасада, провести огрунтовку, шпатлевку, окраску фасадов, заменить отливы и установить утраченные.

Капитальный ремонт фасада заказала администрация города Пскова. Начальная цена контракта - 4 миллиона 205 тысяч 894 рублей. Источник финансирования – бюджет областного центра. Подрядчика определят 31 мая.