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Недвижимость

Жилищные вклады планируют запустить в России в 2025 году

22.05.2024 07:58|ПсковКомментариев: 1

В России планируют запустить жилищные вклады уже в 2025 году. На законопроект есть положительный отзыв правительства, он одобрен Госдумой в первом чтении. Принять документ планируется в этом году, заявил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. Он вступит в силу через 90 дней после его опубликования.

ЦБ также поддерживает законопроект, сообщили в пресс-службе регулятора. Он предусматривает, что средства на таких вкладах будут застрахованы на 10 млн рублей (вместо 1,4 млн по обычным депозитам), пишут «Известия»

Новый инструмент позволит россиянам накопить деньги на покупку жилья. Направить деньги с депозита можно будет только на погашение ссуды на недвижимость.

Участники рынка тоже положительно оценили инициативу. В Абсолют банке намерены запустить жилищный вклад с застройщиком в рамках партнерской программы до конца месяца, заявил директор департамента розничных продуктов Виталий Костюкевич. Он уточнил: заемщик получит возможность зафиксировать стоимость недвижимости на период действия депозита.

Банки заинтересованы в привлечении длинных денег, поэтому проценты по жилищным депозитам также могут быть выше стандартных продуктов примерно на 0,5–1,5%, допустил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Новый инструмент также будет способствовать повышению доступности ипотеки, ожидает руководитель продуктов и сервисов Банка ДОМ.РФ Никита Казанцев.

В то же время граждане не смогут столь гибко управлять своими сбережениями, предупредил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Теги: #недвижимость
Источник: Псковская Лента Новостей
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