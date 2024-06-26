Недвижимость

В России число работающих с ТИМ застройщиков за три месяца увеличилось на 17%

Количество работающих по технологиям информационного моделирования (ТИМ) застройщиков на территории РФ за второй квартал 2024 года увеличилось на 17% - до 878. Об этом сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

«По итогам второго квартала 2024 года число работающих с технологиями ТИМ застройщиков выросло на 17% и достигло 878», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за три месяца количество регионов, где в строительстве жилья используется ТИМ, выросло с 45 до 54. Топ субъектов РФ по применению технологий информационного моделирования возглавляют Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

С 1 июля строительная отрасль переходит на обязательное применение ТИМ в жилищном долевом строительстве, но многие застройщики уже начали использовать эти технологии в работе, рассказал директор по цифровизации жилищной сферы ДОМ.РФ Александр Лукьянов, пишет ТАСС. «По оценкам Центра компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве ДОМ.РФ, доля застройщиков, которые применяют или пилотируют ТИМ при строительстве объектов жилого назначения, составляет 21%», - цитирует его пресс-служба.