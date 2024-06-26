Недвижимость

Эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке проведут в России

Правительство России постановило провести эксперимент по обеспечению гражданских служащих жильем с внедрением ипотечной системы, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

﻿﻿«Провести в период с 15 июля 2024 года по 1 февраля 2027 года эксперимент по внедрению на федеральной государственной гражданской службе ипотечной системы обеспечения федеральных государственных гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета», — говорится в документе.

Согласно правилам обеспечения эксперимента, в него будут включены не более 90 чиновников в возрасте до 35 лет и находящихся на должности не менее года, пишет РИА Новости.

Постановление вступит в силу 15 июля.