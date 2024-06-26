Недвижимость

Выдачи ипотеки на ИЖС в первом полугодии выросли в 2,4 раза

Россияне взяли рекордный объем кредитов на индивидуальное жилищное строительство за первое полугодие 2024-го — на 385 млрд рублей, сообщили в ДОМ.РФ. Это в 2,4 раза больше, чем в предыдущем году. Тенденцию также подтвердили в крупнейших банках.

За январь–июнь в ВТБ выдали в пять раз больше кредитов на самостоятельное строительство домов, чем за аналогичный период 2023-го, рассказали в пресс-службе финансовой организации, пишут «Известия».

«В первом полугодии спрос на ипотеку на частные дома достиг своего пика. На фоне дорогих кредитов на городскую недвижимость треть наших заемщиков предпочли строить дома сами», — пояснил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Другие участники рынка также отметили повышенный интерес россиян к кредитам на ИЖС. В «Сбере» к июню их ежемесячные выдачи выросли почти втрое — с 7,2 тыс. до рекордных 20,8 тыс., уточнили в пресс-службе организации. Газпромбанк за первое полугодие выдал в 10 раз больше кредитов, чем в прошлом году.

По данным опроса от ДОМ.РФ и ВЦИОМ, 67% российских семей считают собственный дом наиболее предпочтительным видом жилья, напомнили в пресс-службе Минстроя РФ.

Индивидуальное строительство набирает обороты из года в год, подчеркнул гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «ФЛИП» Евгений Шавнев. По его мнению, рекорды первого полугодия 2024-го — явно не предел.