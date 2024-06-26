Недвижимость

Выдачи льготной ипотеки в июле упали на 67%

В июле банки выдали втрое или на 67% меньше льготных жилищных кредитов, чем в июне — 40 тыс. займов на 222 млрд рублей, следует из данных корпорации «Дом.рф».

По семейной ипотеке в июле было выдано 20 тыс. кредитов на 113,7 млрд рублей — это почти в 3,5 раза меньше, чем месяцем ранее, следует из данных «Дом.рф». Минфин представил обновленные условия программы только 10 июля — кредитным организациям потребовалось некоторое время, чтобы перезапустить оформление этого продукта. Так, в Абсолют Банке возобновили выдачи лишь 25 июля, уточнил представитель организации.

Выдачи IT-ипотеки за месяц также просели — в июле их объем составил 30,7 млрд рублей против 66 млрд рублей в июне, следует из данных «Дом.рф». Двукратное сокращение связано с тем, что судьба программы была неизвестна почти весь месяц, пояснили в пресс-службе ВТБ. Банки один за другим приостанавливали выдачи по ней по мере исчерпания лимитов, пишут «Известия». Только 31 июля правительство сообщило об обновлении условий программы.

Какое-то время банки вообще не принимали заявки на льготные программы из-за отсутствия выделенных на них средств из бюджета, рассказал экономист Алексей Кричевский. В первой половине месяца льготные кредиты практически не выдавались.

По итогам июля ускорились выдачи только по Дальневосточной ипотеке (в показатель по ней входит и Арктическая) — их объем вырос на 20% и достиг 25 млрд рублей, следует из данных «Дом.рф».

В пресс-службе ВТБ подтвердили снижение объемов сделок по льготным ипотекам в июле. Абсолют Банк фиксирует сокращение числа заявок на кредиты с господдержкой в 3,4 раза, уточнил представитель организации.

В дальнейшем объемы выдач по госпрограммам продолжат сокращаться. Отмена льготной ипотеки под 8%, которую мог получить каждый россиянин, очень болезненна для рынка недвижимости, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. IT-ипотека перестанет вносить серьезный вклад в статистику, поскольку она, исходя из новых условий, не будет действовать в Москве и Санкт-Петербурге — регионах, где спрос был больше всего.

К концу 2024 года можно будет ожидать уменьшения цен на жилье в новостройках в среднем по России на 10-20%, заключила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

