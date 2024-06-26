Недвижимость

Земельный участок сельхозназначения изъяли из собственности ООО «Коммунар» в Гдовском районе

Земельный участок сельхозназначения в Гдовском районе вернут в муниципальную собственность по иску прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Решением Арбитражного суда Псковской области удовлетворено исковое заявление первого заместителя прокурора Псковской области о признании недействительными дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка о продлении его срока действия и договора купли-продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 1 911 080 квадратных метров, заключенного между комитетом по управлению муниципальным имуществом Гдовского района и ООО «Коммунар», применены последствия недействительности ничтожной сделки.

Основанием для предъявления иска послужили выявленные нарушения требований федерального закона от 27.04.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Установлено, что срок ранее действовавшего договора аренды земельного участка сельхозназначения на момент подачи обществом заявления о передаче его в собственность истек, дополнительное соглашение о его продлении без соблюдения процедуры торгов заключено незаконно.

В соответствии с законодательством оборот земель сельскохозяйственного назначения основывается, в том числе, на принципе сохранения целевого использования земельных участков, отметили в ведомстве. Прокуратура провела выездную проверку и установила, что участок по целевому назначению для сельскохозяйственного производства не используется, длительно не обрабатывается, зарос травой и кустарником.

На момент подачи заявления о предоставлении в собственность испрашиваемого земельного участка и заключения договора купли-продажи у ООО «Коммунар» отсутствовали предусмотренные законом основания для его приобретения в собственность без торгов.

Суд требования прокурора удовлетворил. Постановлено вернуть земельный участок в муниципальную собственность.

Как сообщается на сайте spark-interfax.ru, основным видом деятельности ООО «Коммунар», зарегистрированного в деревне Первомайская Гдовского района, является выращивание рассады.