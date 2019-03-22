Политика

Прекращено уголовное дело по факту распространения предвыборных листовок псковского «Яблока»

Псковский городской суд принял решение о прекращении уголовного дела по факту распространения предвыборных листовок псковского «Яблока».

Уголовное дело было прекращено 22 марта, извещение с оригиналом постановления о прекращении уголовного дела представлено следователем в суд 26 марта. Сегодня, 27 марта, в судебном заседании лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела. Как сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей Лев Шлосберг, в ходе судебного заседания судья огласил представленные следователем документы о прекращении уголовного дела. «Информация о прекращении уголовного дела поступила нам сегодня на судебном заседании», - прокомментировал Лев Шлосберг.

По мнению Льва Шлосберга, после обыска, который произошел в псковском «Яблоке» 13 февраля, дело приобрело высокую публичность.

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Лев Шлосберг пояснил, что мнение специалистов было единогласным - в действиях псковского «Яблока» состав преступления отсутствует. «Таким образом, следователь прекратил уголовное дело именно в связи с отсутствием состава преступления. Дело не касалось конкретных лиц, но в постановлении об отказе в возбуждении дела перечислены, скажу так, почти все члены регионального совета псковского «Яблока» и работник регионального отделения», - заявил Шлосберг.

Лев Шлосберг не исключает возобновления уголовного дела, так как это дело, по его мнению, изначально было возбуждено по политическим мотивам. «Мы не исключаем, что в любой момент времени могут появиться заинтересованные в реанимации этого уголовного дела лица. Самая мягкая оценка, которую давали юристы этому делу, - абсурдное и безосновательное. Мы полагаем, что решение, озвученное сегодня в суде, было юридически неизбежным», - заявил председатель псковского отделения партии.

В деле участвовал адвокат из Санкт-Петербурга Евгений Смирнов, представляющий «Команду 29». «Помимо отсутствия политических оснований для возбуждения уголовного дела, отсутствовали и предусмотренные уголовным кодексом основания для принятия оспариваемого нами решения. Суд сегодня с нами не согласился и посчитал, что основания для возбуждения уголовного дела были достаточные. Мы будет обжаловать решения суда в вышестоящие инстанции», - прокомментировал он дело Псковской Ленте Новостей. По мнению Евгения Смирнова, инструменты для того, чтобы возобновить уголовное дело, у оппонентов остались.