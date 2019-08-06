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Политика

Дмитрий Михайлов о сбитой «дыхалке», снятых кандидатах и «Летучем голландце»

08.08.2019 16:09|ПсковКомментариев: 0

Гостем нового выпуска программы «Гайд-парк» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове стал второй секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов. Ведущий Александр Савенко обсудил с ним предвыборную ситуацию в регионе, планы коммунистов Псковской области и коснулся других вопросов актуальной общественно-политической повестки.

- Дмитрий Юрьевич, остается ровно месяц до единого дня голосования 8 сентября. В этот день в Пскове пройдут довыборы депутата областного Собрания и гордумы Пскова, а в ряде районов жители будут определяться с кандидатурами на пост глав. Как уже неоднократно говорилось, коммунисты выдвинули ряд своих кандидатов, и вот уже первые потери. Не далее как вчера в суде отменена регистрация вашего представителя на довыборах в областное Собрание Александра Ножки. Насколько мне известно, основанием для этого послужило некое нарушение избирательного законодательства, а именно - что был предоставлен диплом об образовании на иностранном языке, без перевода. Уже не в первый раз коммунисты в процессе выдвижения и регистрации кандидатов попадают в подобные неприятные ситуации. Собственно, и вы сами, Дмитрий Юрьевич, несколько лет назад на выборах в областное Собрание столкнулись с этой проблемой. Ваша регистрация тоже была отменена по схожим основаниям, в связи с чем у мня вопрос: неужели оформить документы - такая сложная задача для серьезной оппозиционной партии, у которой в штате наверняка есть юрист?

- Что касается Александра Ножки, вчера состоялось заседание областного суда, где наши оппоненты...

- Это «Справедливая Россия».

- Да. Но дело в том, что Никитенко, заинтересованное лицо истца...

- Жалобу подавал Павел Николаев.

- Жалобу подавал Павел Николаев, но все писал и оформлял Никитенко. Это такой «летучий голландец», коорый ездит по Псковской области, по России, где происходит выборы, и у него единственная цель - он политический киллер... Что касается Ножки, то из четырех якобы нарушений наших кандидатов...

- А, то есть оно не одно даже было.

- Да. Первое - якобы неправильно указал, каким органом исполнительной власти является — то есть депутат районного Собрания. Были поменяны слова, как в простонародье, и мы доказали, что это техническая ошибка. Второе — он указал в сведениях о доходах, что получает компенсационные выплаты, но не указал источник. Это нарушение, но и суд, и прокуратура признали это мало существенным. Также у него была схожая история, как со мной в 2016 году, при оформлении сведений об имуществе. Написали «отсутствует».

В прошлый раз я не указывал, был прочерк, суд тогда аннулировал мою регистрацию. А в этом году мы полностью исправили. Но у нас такое законодательство, что оно меняется каждый год. «Единая Россия» меняет правила игры до выборов, и, самое главное, что мы сталкиваемся в этой игре с подкупленным игровым судьей. Понимаете, да? Партия не в силах отслеживать изменения, опыт других регионов — за что снимают с выборов...

- А почему не в силах? Есть же избирательное законодательство, и даже если оно меняется, у вас есть возможность ознакомиться с новыми положениями.

- Конечно, мы все эти недочеты отбиваем... Ну и четвертое — что якобы диплом о высшем образовании должен быть с переводом с украинского на русский. Это не мешало Ножке избираться в районное Собрание и на главу в прошлом году. У него есть нотариально заверенный перевод. Забегая вперед, окружная избирательная комиссия не нашла в этом нарушений, а так, если бы были выявлены нарушения, мы бы в кратчайшие сроки исправили бы.

- А вы признаете, что нарушение в данном случае имеет место?

- Вчера была борьба юристов, и было много мнений - надо перевод или не надо перевод. Потому что диплом был выдан в 1993 году, в период действия соглашения между союзными государствами, поэтому есть основания для легализации этого документа. В перечне документов, которые должен был сдать кандидат, была указана копия диплома, подтверждающего его квалификацию и уровень образования.

- То есть вы полагаете, что у вас есть аргументы. И правильно ли я понимаю, что вы не смирились с потерей кандидата и будете продолжать борьбу?

- У нас будет еще Верховный суд, послушаем его мнение. Потому что в рекомендациях ЦИК мы не нашли того, что касается диплома.

- У вас есть предположение, будут ли ваших кандидатов торпедировать в районах и в Псковской гордуме?

- Подали также исковое заявление о снятии нашего кандидата Дмитриева с Бежаницкого района.

- А кто подает?

- Все тот же Никитенко.

- И опять от «Справедливой России»?

- Нет, же от «Партии Роста». И также у нас в Пустошкинском районе на Лапшина подано исковое заявление. Основания — та же справка о доходах и имуществе и нужна была справка о создании районного комитета. Потому что мы избирали от районного комитета.

- Все это произошло по обращению Павла Николаева, в прошлом вашего однопартийцы, члена КПРФ, депутата областного Собрания, а ныне он в «Справедливой России» - тоже такая не чуждая вам с политическая партия. Несколько лет назад на выборах областное Собрание были заключены тактические соглашения коммунистов с справедливороссами. Обозреватели тогда получили основания говорить о «группе Гавунаса», в которую тогда входили представители этих политических сил. И вот тогда была такая большая дружба. Но прошло буквально 2-3 года...

- …поменялась региональная власть...

- Вам не кажется, что эта ситуация говорит о том, что ваше решение вступать несколько лет назад в такой тактический альянс с этим союзником было недальновидным, или вы находите этому другое объяснение?

- Я бы сказал, что было, то было. Мы это делали под определенную повестку дня. У нас есть и «Партия Роста»... Хотелось бы несколько слов сказать о Новоржевском районе. Там выдвинулась однофамилец кандидата от «Яблока», только от «Коммунистов России», и теперь все жители района считают, что клон однофамильца выдвинули коммунисты.

- Напомню, что это такая альтернативная коммунистическая партия - не зюгановцы, а товарищ Максим Сурайкин.

- Нам и сейчас трудно доводить до людей, что это карликовые партии, которых 7-8 в нашей области. Мы смотрели информацию 2016 года, именно они дали 30 мандатов «Единой России» в Госдуму.

- Но они не только дают мандаты «Единой России», но и сами получают мандаты. В нашей области эти альтернативные коммунисты уже представлены в районных Собраниях. Сурайкин уже в областном Собрании, в Ульяновске. То есть мал-помалу они набирают вес, берут мандаты на выборах.

- Они где надо выдвигают своих либо выдвигают однофамильцев — такая политическая игра.

- А как же вы хотели? Политика, борьба...

- Так что держим нос по ветру. Давайте про 13-й округ, про довыборы в Псковскую гордуму. У нас кандидат Олег Луценко. Мы подали исковое заявление на аннулирование регистрации Неваленной Галины Ивановны. Заседание суда намечено на следующий понедельник. Мотивы те же самые — не указан в дипломе уровень образования. Вообще не указано. И не указана квалификация. Получается, что она не предоставила документ об образовании. Не испытываю никаких иллюзий, что ее аннулируют, но интересно.

- Но подождите, давайте дождемся суда и тогда уже вернемся к этой теме.

- Несколько кандидатов мы еще выдвинули по Карамышевской волости, из 11 вакантных мандатов 7 человек. И вчера была регистрация по Середкинской волости. Наших кандидатов тоже четыре. Мы участвуем, стараемся везде успеть. Нам, конечно, сбивают «дыхалку» всеми этими судами, поездками, то есть отвлечением от полноценной избирательной кампании...

- Да, я тоже об этом хотел спросить. Неужели вам «дыхалку» сбили до такой степени, что вы уже ничего не можете продемонстрировать в плане предвыборной активности? Смотрю по сторонам — кампания пока крайне блеклая, невнятная. И у коммунистов в том числе. Единственно, что я знаю, что прошел первый предвыборный пикет на Запсковье, но тоже очень странно было: вы, не кандидат, вышли, вместе с вами постоянный участник таких акций товарищ Богданов. Ножки не было.

- Поясню: у него директор Гречин из «Единой России», а он агроном. В силу своих профессиональных возможностей он должен быть на рабочем месте. Это поле, урожай. Поэтому где может, он, конечно, участвует. Где не может, мы его страхуем.

- Вам-то самому не обидно? В программе «Гонки по вертикали» я вспоминал губернаторские выборы, когда в то время кандидат в губернаторы от КПРФ, бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев выкладывал фотографии с Петербургского международного экономического форума, с поединка по смешанным единоборствам, а вы в это время в пыли, выхлопных газах, на перекрестках раздавали газетки, собирали наказы от избирателей. И сейчас так же. Вам не обидно самому?

- Я в прошлом трудовой человек, был и токарем, и начальником участка, и мастером. Мне с людьми общаться интересно. Знаю проблемы округа и в целом по городу. Я не кабинетный чиновник.

Теги: #КПРФ #политика #выборы 2019
Источник: Псковская Лента Новостей
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