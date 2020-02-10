Политика

Елена Полонская станет оппонентом Григория Турчина в программе «Армрестлинг» на радио «Эхо Москвы» в Пскове

В программе «Армрестлинг» сегодня, 14 февраля, вместо руководителя фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме Дениса Иванова примет участие глава Пскова, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Полонская.

Оппонентом Елены Полонской по-прежнему выступит председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы Григорий Турчин.

Напомним, в конце января текущего года решением депутатов-единороссов Псковской городской Думы Григорий Турчин был исключен из фракции. Затем Турчин написал заявление в комиссию по регламенту и депутатской этике гордумы, в котором пожаловался на пропуски Денисом Ивановым заседаний бюджетного комитета. В интервью Псковской Ленте Новостей Денис Иванов напрямую связал эту жалобу с исключением Григория Турчина из фракции.

Начало программы в 13.08. У радиослушателей есть возможность задать свой вопрос гостям студии, позвонив по телефону прямого эфира 56-73-72.

Вопросы также можно оставить на форуме под этой новостью.

Напоминаем, что из студии радиостанции будет вестись видеотрансляция программы «Армрестлинг».