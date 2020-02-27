Политика

Владимир Путин оценил вклад несистемной оппозиции в жизнь страны

Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.

«Они (представители несистемной оппозиции - ред.) очень нужны: они реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее», - сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Дай ей (несистемной оппозиции - ред.) бог здоровья!» - добавил российский лидер.

По его словам, в любой стране всегда была, есть и будет часть общества, не согласная с действующей властью. «И это очень хорошо, что такие люди есть», - сказал президент.

При этом, отметил Путин, те, кто «доводят до революции» в той или иной стране, «как правило, во власти тоже не задерживаются». «Очень быстро им становится неприятна и та власть, которая была создана в результате их активной и бурной деятельности, - пояснил глава государства. - Исключение, пожалуй, (составили - ред.) только большевики, которые задержались после октябрьского переворота достаточно долгое время, и потом сами развалились, и страну за собой утащили».

Ранее Путин в интервью ТАСС отмечал важность критики в адрес властей, но советовал оппозиции предъявлять потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть.