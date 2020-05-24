Политика

Доступ к электронному голосованию россиянам планируют обеспечить к концу года

К концу 2020 - началу 2021 года у всех граждан России появится возможность для электронного голосования, сообщил президент Ростелекома Михаил Осеевский.

В настоящее время, заметил он, портал госуслуг позволяет «обеспечить в течение дня участие (в голосовании) нескольких миллионов человек в рамках одного субъекта Федерации или нескольких небольших». «Но задача состоит в том, чтобы обеспечить в перспективе такую возможность любому жителю нашей страны», - подчеркнул Михаил Осеевский во время онлайн-дискуссии, посвященной электронному предварительному голосованию в «Единой России».

«Поэтому мы сейчас с правительством согласовали программу действий по модернизации единой системы идентификации, портала госуслуг, чтобы к концу года у нас не было ограничений по количеству пользователей. Мы знаем, как это сделать, нам требуется определенное время», - цитирует главу компании ТАСС.

«Поэтому сегодня такая возможность есть на уровне нескольких миллионов человек в течение одного дня или, если этот процесс будет разделен на несколько дней, то, может быть, и большее количество. В перспективе, я думаю, что к концу года - началу следующего года мы будем в состоянии обеспечить возможность любому гражданину РФ принять участие в политическом процессе, обсуждении более локальных задач и проблем», - заявил президент Ростелекома, уточнив, что речь идет о возможности голосовать «в течение одного дня».