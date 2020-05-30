Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом, где хочется остаться
Нескучная самоизоляция
Резиновые сапоги: за и против
О коронавирусе и дистанционном мучении
Недооцененный город
Зрелище для плебеев
Телефон прямого эфира 56-73-72
Пушкинский фестиваль онлайн
Гонки по вертикали
рывок нацпроекта «культура»
Рейтингомер: о логике и справедливости
Найти и обезвредить
 
 
 
ещё Политика 30.05.2020 14:2311 Псковская яблочная аномалия. Новоржев 01.06.2020 13:220 В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 960 тысяч человек 01.06.2020 13:130 Председатель новоржевского Собрания: Пусть Софья Пугачева видит, что не все депутаты согласны с ее работой 01.06.2020 11:272 Новоржевские депутаты поставили «неуд» главе района Софье Пугачевой 01.06.2020 11:020 Итоги предварительного голосования «Единой России» в Псковской области подведут в течение недели 01.06.2020 10:290 Большинство читателей ПЛН не поддерживают дистанционное голосование
 
 
 
Самое популярное 28.05.2020 14:0218 Пропавшая в Псковском районе девочка утонула 29.05.2020 15:253 Семья 3-летней Вари Поповой просит неравнодушных граждан воздержаться от посещения похорон 28.05.2020 16:240 Опубликовано фото и видео с места обнаружения тела девочки в реке Кебь 27.05.2020 14:309 Возбуждено уголовное дело по признакам убийства девочки в Псковском районе 26.05.2020 13:4010 Наталия Соколова о пропаже трехлетней девочки: От такой ситуации никто не застрахован
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 960 тысяч человек

01.06.2020 13:22|ПсковКомментариев: 0

В рамках предварительного голосования (ПГ) «Единой России» свой выбор сделали более 960 тысяч человек. Об этом в своем Instagram сообщил заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Регионами-лидерами по числу проголосовавших являются: Челябинская область - 138 тыс. человек, Воронежская область - 92 тыс. человек и Новосибирская область - 82 тыс. человек.

Как рассказал Андрей Турчак, общий конкурс по стране вырос - с 4,2 до 4,8 человек на место. 40% кандидатов - молодые люди до 35 лет. Регистрация избирателей на процедуру проходила через партийную информационную систему и через профиль госуслуг.

«Этот портал использовался впервые - через него проголосовали более 75% избирателей, порядка 1 111 000 человек. Средний возраст избирателя - 43 года», - сообщил Андрей Турчак.

Теги: #Единая Россия #праймериз
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли из-за скачка заболеваемости коронавирусом вернуть жесткие ограничительные меры?
В опросе приняло участие 110 человек
01.06.2020, 13:410 Депутаты ответят на вопросы псковичей по телефону в приемной «Единой России» 01.06.2020, 13:370 Псковские таможенники пресекли ввоз 600 кг белорусской колбасы без документов 01.06.2020, 13:340 Около 500 тестов на коронавирус в день проводят псковские лаборатории 01.06.2020, 13:260 Псковская Кадастровая палата продолжает прием документов в выездном режиме
01.06.2020, 13:220 В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 960 тысяч человек 01.06.2020, 13:130 Председатель новоржевского Собрания: Пусть Софья Пугачева видит, что не все депутаты согласны с ее работой 01.06.2020, 13:130 Великолукский тренер показал мастер-класс по закаливанию 01.06.2020, 13:092 Александр Нестерук: Говорить о снятии коронавирусных ограничений в Псковской области очень рано
01.06.2020, 13:082 Путин объявит дату голосования по Конституции на этой неделе 01.06.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 01.06.2020, 12:560 Упавшее на кладбище дерево с прошлого года не могут убрать в Пушкиногорском районе 01.06.2020, 12:510 Автомобиль доставки пиццы попал в ДТП на Рижском проспекте в Пскове
01.06.2020, 12:470 Коечного фонда для лечения коронавирусных больных в Псковской области хватает - Александр Нестерук 01.06.2020, 12:440 В Дновском районе зафиксирована самая высокая рождаемость по области 01.06.2020, 12:410 В Великолукском театре завершен 100-й сезон. ВИДЕО 01.06.2020, 12:350 Ремонтные работы начались на дороге до деревни Жидилов Бор
01.06.2020, 12:302 Правительство высказалось против ежемесячных выплат домохозяйкам 01.06.2020, 12:280 Александр Нестерук: Вопрос с заболевшими COVID-19 на Великолукском мясокомбинате под контролем 01.06.2020, 12:230 Семейный онлайн-квест стартовал в Псковской области 01.06.2020, 12:193 Александр Нестерук: Ситуация с коронавирусом в Псковской области ухудшается стремительно
01.06.2020, 12:170 В России количество официальных безработных превысило 2 млн 01.06.2020, 12:115 946 человек заразились коронавирусом в Псковской области 01.06.2020, 12:051 Велосипедиста сбили в Пскове у шлагбаума городской больницы 01.06.2020, 11:580 Телевизор украл безработный из дачного дома в Локнянском районе
01.06.2020, 11:470 Александр Козловский: Как отец троих детей, точно знаю, что дети - это смысл жизни и радость 01.06.2020, 11:410 Двое пострадали в столкновении на улице Поземского ФОТО 01.06.2020, 11:330 Подрядчик приступает к нанесению разметки на дороге Струги Красные - Ляды 01.06.2020, 11:272 Новоржевские депутаты поставили «неуд» главе района Софье Пугачевой
01.06.2020, 11:250 Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики 01.06.2020, 11:160 Эстонский театр покажет спектакль «Алексей Каренин» на Пушкинском театральном фестивале 01.06.2020, 11:130 «Постскриптум»: Ситуация с «яблочными» главами и безальтернативные выборы в облсовпрофе 01.06.2020, 11:020 Итоги предварительного голосования «Единой России» в Псковской области подведут в течение недели
01.06.2020, 11:000 Сбербанк приготовил сюрпризы к Международному дню защиты детей 01.06.2020, 10:510 Более 10 магазинов открыты в одном из псковских торговых центров 01.06.2020, 10:500 «Гайд-парк»: Александр Нестерук расскажет о новых вспышках коронавируса в Псковской области 01.06.2020, 10:450 В Дновском районе женщина незаконно зарегистрировала в доме грузина
01.06.2020, 10:390 Владимир Путин распорядился о мерах поддержки транспорта в условиях коронавируса 01.06.2020, 10:320 В Пскове появился новый нерегулируемый перекресток 01.06.2020, 10:290 Большинство читателей ПЛН не поддерживают дистанционное голосование 01.06.2020, 10:160 Как пережить рабочую неделю - семь советов от известных псковичей
01.06.2020, 10:070 Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность детей при сдаче ЕГЭ 01.06.2020, 09:580 Пять лесных пожаров произошли в Псковской области за выходные 01.06.2020, 09:480 Александр Котов: Наша общая задача – создать условия для достойного развития подрастающего поколения 01.06.2020, 09:440 Водитель и пассажир «ИЖа» получили травмы после ДТП в Плюсском районе
01.06.2020, 09:385 Число больных коронавирусом в Псковской области увеличилось до 910 человек 01.06.2020, 09:310 Аварийный тополь спилят в Печорах по решению суда 01.06.2020, 09:300 ВАЗ загорелся на улице Германа в Острове 01.06.2020, 09:250 Пенсионер получил ожоги лица и рук при пожаре в плюсской деревне
01.06.2020, 09:253 Названо более эффективное средство защиты от COVID-19, чем маски 01.06.2020, 09:210 Десять человек эвакуировали из дома на Ижорского батальона из-за поджога 01.06.2020, 09:160 ПФР начинает выплаты на детей от 3 до 16 лет 01.06.2020, 09:100 Поисковый отряд «Лиза Алерт» участвует в поисках куньинской пенсионерки
01.06.2020, 09:050 Дорога Заплюсье — Замошье приведена в нормативное состояние по требованию прокуратуры 01.06.2020, 08:550 Роскачество обнаружило в слаймах дрожжи и плесень 01.06.2020, 08:461 За неполную уплату алиментов введут уголовную ответственность 01.06.2020, 08:350 Северный флот России получит новое вооружение
01.06.2020, 08:260 В России предлагают изменить правила погашения ипотеки маткапиталом 01.06.2020, 08:111 Продажа алкоголя запрещена в Псковской области 1 июня 01.06.2020, 07:570 В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек 01.06.2020, 07:350 Потери России от ограничений из-за COVID-19 подсчитали аналитики
01.06.2020, 07:170 В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне 01.06.2020, 07:000 Международный день защиты детей отмечается 1 июня 31.05.2020, 22:437 Роспотребнадзор будет изучать возможность заражения коронавирусом от кошек 31.05.2020, 22:411 Электронное предварительное голосование «Единой России» полностью себя оправдало - Медведев
31.05.2020, 22:0917 Псковский губернатор: По итогам недели мы вошли в 7 регионов с худшими коэффициентами распространения коронавируса 31.05.2020, 21:551 Глава Роспотребнадзора сообщила о связи коронавируса со свертываемостью крови 31.05.2020, 21:387 Интерактив: Не уничтожайте красоту! 31.05.2020, 21:365 Школьница из псковской деревни «заминировала» более 440 «Пятерочек» в Петербурге
31.05.2020, 21:320 В массовой аварии на трассе Р-23 с двумя лесовозами пострадали ребенок и подросток 31.05.2020, 21:240 Covid-19 диагностирован у 1506 военнослужащих Вооруженных сил РФ 31.05.2020, 21:190 Псковский химик-наркодилер маскировал мефедрон под печенье 31.05.2020, 21:0011 Рейтинг политической активности. Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика
31.05.2020, 20:540 Пандемия нанесла удар по шампанскому 31.05.2020, 20:263 Правительство РФ 1 июня представит Путину план по восстановлению экономики 31.05.2020, 20:114 Псковским велосипедистам напомнили, за что их могут оштрафовать 31.05.2020, 19:433 В Псковскую область едет знаменитая экспедиция Land Rover Experience Россия
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.