Политика

В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 960 тысяч человек

В рамках предварительного голосования (ПГ) «Единой России» свой выбор сделали более 960 тысяч человек. Об этом в своем Instagram сообщил заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Регионами-лидерами по числу проголосовавших являются: Челябинская область - 138 тыс. человек, Воронежская область - 92 тыс. человек и Новосибирская область - 82 тыс. человек.

Как рассказал Андрей Турчак, общий конкурс по стране вырос - с 4,2 до 4,8 человек на место. 40% кандидатов - молодые люди до 35 лет. Регистрация избирателей на процедуру проходила через партийную информационную систему и через профиль госуслуг.

«Этот портал использовался впервые - через него проголосовали более 75% избирателей, порядка 1 111 000 человек. Средний возраст избирателя - 43 года», - сообщил Андрей Турчак.