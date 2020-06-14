Политика

Олег Брячак: Подготовка к муниципальным выборам в псковской «Справедливой России» идет тяжело

Процесс подготовки к муниципальным выборам осенью текущего года в региональном отделении партии «Справедливая Россия» идет достаточно тяжело. Лидер регионального отделения партии Олег Брячак считает, что это связано и с эпидемией коронавируса и с тем, что людям непонятно, зачем становиться муниципальными депутатами, заявил он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«На муниципальных выборах было сложно и до коронавируса, людям просто непонятно, для чего они становятся депутатами. Он должен собрать кучу документов, отчитываться об имуществе и доходах, а что он получает в итоге? Он получает мандат, который вообще ничего не дает, кроме головной боли. К нему будут обращаться соседи и говорить: «Почему у нас нет дороги, почему не горит фонарь?» А он со своими полномочиями не может ничего с этим сделать», - рассказал Олег Брячак.

Он пояснил, что в партии «Справедливая Россия» хорошо работает вертикаль власти, поэтому и муниципальным депутатам работать легче. «Если решить что-то на уровне муниципалитета не получается, то информация передается мне, и я решаю вопрос, если я не могу, то информация уже передается нашим депутатам в Госдуму. Мы одна команда», - рассказал спикер.

«Кого-то, конечно, удается убедить участвовать, но не всех. Многие в это время коронавируса даже боятся встречаться, а когда человек становится кандидатом - ему будет необходимо общаться с людьми. А они не хотят, дистанцируются. У нас нет большого административного ресурса, мы все делаем за свои средства и без давления», - пояснил Олег Брячак.

«Только когда мы шевелим чиновников на местах, мы можем влиять на многие вопросы, особенно на бытовые», - заключил депутат.