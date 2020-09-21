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Политика

Начинается видеотрансляция программы «Навстречу урнам», посвященная итогам сентябрьских выборов

23.09.2020 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Навстречу урнам», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM). В течение часа в формате круглого стола руководители региональных отделений политических партий будут обсуждать итоги завершившихся 13 сентября муниципальных выборов.

Участники обсуждения: 

  • Юрий Сорокин — заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель региональной общественной приемной «Единой России»
  • Дмитрий Михайлов – депутат Псковского областного Собрания, второй секретарь обкома КПРФ
  • Антон Минаков - руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании
  • Лев Шлосберг — руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», руководитель фракции «Яблока» в Псковском областном Собрании
  • Наталья Тудакова — руководитель фракции «Справедливой России» в Псковском областном Собрании.

Как гости студии оценивают итоги «триединого дня голосования» для партий, которые они представляют? Что они думают по поводу скандальной кампании по выборам главы Себежского района? Какие планы и задачи региональные отделения партий строят на 2021 год? Подробнее об этом и многом другом — в сегодняшней программе.

Ведет круглый стол главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Теги: #политика #партии #выборы 2020
Источник: Псковская Лента Новостей
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