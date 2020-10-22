Политика

Митинг в честь годовщины Октябрьской революции пройдет в Пскове

Митинг, посвященный Великой Октябрьской социалистической революции, пройдет 7 ноября в 11.00 на площади Ленина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского ОК КПРФ.

В связи с ограничениями по количеству участников, которые определила администрация Пскова (до 30 человек), все желающие участвовать в публичном мероприятии должны пройти обязательную регистрацию у организатора митинга Сергея Богданова. Телефон для регистрации 8-911-367-87-74.

Также в рамках празднования Великой Октябрьской социалистической революции после митинга в Пскове пройдет автопробег в форме демонстрации со звукоусиливающий аппаратурой, добавили в пресс-службе.