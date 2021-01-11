Политика

Игорь Сопов: Мне не стыдно отчитаться о проделанной работе за 2020 год

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов 13 января в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) подвел итоги своей работы за прошедший год, отметив, что ему не стыдно отчитаться о достигнутых результатах.

Он напомнил, что занял пост председателя Избирательной комиссии Псковской области 27 декабря 2019 года и изначально ставил своей первоочередной задачей встретиться с главами районов, чтобы обсудить проблематику на местах, а главными приоритетами обозначил открытость комиссии, большее информирование о ее деятельности в СМИ, в том числе и через соцсети, а также работу с политическими партиями и с молодыми избирателями.

«По каждому из этих пунктов мне сейчас не стыдно отчитаться. Все задуманное удалось сделать: мы выстроили конструктивную работу с территориальными избирательными комиссиями, в начале года мы успешно завершили перевод избирательных комиссий из общественных объединений в юридические лица, многие председатели избиркомов остались на своих должностях, при этом привлекались и новые кадры, вместе с которыми мы прошли две серьезнейшие избирательные кампании – голосование по поправкам в Конституцию и Единый день голосования», - поделился Игорь Сопов.

Гость студии подчеркнул, что с главами районов у избиркома тоже сложилось очень хорошее взаимодействие. «Я не перестаю их благодарить за оказанное содействие в подготовке и проведении выборных кампаний, ведь материально-техническая база полностью зависит от районов. Есть районы, где есть небольшое недопонимание, но в большинстве случаев у нас проблем не возникает. Перед Новым годом я лично проехал еще раз все районы, встретился со всеми главами, со всеми территориальными избирательными комиссиями. Мы поздравили наших коллег и вручили им награды Центрального избиркома за проведенные избирательные кампании», - добавил он.

Резюмируя итоги года, Игорь Сопов подчеркнул, что Избирательная комиссия Псковской области готова к новому избирательному циклу.