Политика

Олег Брячак поблагодарил силовиков за корректное отношение к участникам акции оппозиции в Пскове

Лидер псковского отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак поблагодарил руководство УМВД России и регионального управления Росгвардии за корректное отношение к участникам акции 23 января. Свою оценку он высказал 26 января в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Организация акции видна, действительно, работали профессионалы, выводили людей, использовали соцсети, я это вижу прекрасно. Были в некоторых регионах провокаторы, которые реально нападали на сотрудников полиции; есть видеоролики, которые об этом говорят. Мы это видели с вами», - сказал Олег Брячак.

Депутат поблагодарил полицейских и росгвардейцев за профессионализм и корректное отношение к митингующим. Он отметил, что жестких действий силовиков допущено не было

Сам Олег Брячак не принимал участие в акции. Он просматривал фотографии и видео с несанкционированного мероприятия и знаком с ситуацией со слов его участников.