Политика

Пятый кандидат зарегистрирован для участия в выборах главы Порховского района

Еще один кандидат зарегистрирован для участия в выборах главы Порховского района. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

На состоявшемся 25 февраля заседании территориальной избирательной комиссии Порховского района в качестве кандидата зарегистрирован Назир Тангатов, выдвинутый политической партией «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными».

Таким образом, к настоящему времени для участия в выборах главы района зарегистрированы пять кандидатов. Помимо Назира Тангатова это: