Политика

«Национальный рекорд»: явка на праймериз «Единой России» превысила 11 млн человек

Явка на предварительном голосовании «Единой России» превысила 11 млн человек, из них почти 6 млн проголосовали в электронном формате. «Это настоящий национальный рекорд, такого в истории еще не было», - сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в своем инстаграм-аккаунте.

«Мы были и остаемся единственной партией в стране, которая отбирает кандидатов на выборы с помощью открытого, конкурентного голосования. В этом году в связи с выборами в Государственную Думу оно вызвало беспрецедентный интерес, - отметил Андрей Турчак. - Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в голосовании. Теперь подсчет голосов определит, кто будет представлять Партию на выборах различного уровня в Единый день голосования-2021».

По его словам, конкуренция была очень высокой, особенно среди претендентов на думские выборы. На них зарегистрировались 5,5 тысяч участников - значительно больше, чем на предварительном голосовании в Госдуму в 2016 году. В среднем по стране конкурс составил 13 человек на место, а в отдельных округах - более 20 человек.

В этом году, обратил внимание секретарь Генсовета партии, в предварительном голосовании впервые массово приняли участие волонтеры - люди, которые с каждым годом играют все более активную и весомую роль в жизни страны. «Более половины участников - люди, не состоящие в партии, каждый третий - младше 35 лет. И хотя результаты голосования будут известны позже, уже сейчас можно с уверенностью говорить, что фракцию "Единой России" в Госдуме ждет серьезное обновление. Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах, утвердим 19 июня на Съезде партии в Москве», - добавил он.