Политика

В Кремле обсудили вариант списка «Единой России» на выборах в Госдуму без Медведева

В Кремле обсудили вариант списка «Единой России» без председателя партии Дмитрия Медведева. Как сообщает РБК, численность федеральной части списка «Единой России» на выборах в Госдуму впервые с 2007 года может претерпеть изменения. Основной сценарий, который рассматривается в Кремле, — чтобы предвыборный список возглавил не единоличный лидер, а несколько человек, рассказали пять близких к администрации президента источников издания.

Фото: er.ru

Единоличное лидерство, по их словам, возможно, только если список возглавит президент Владимир Путин, однако пока это маловероятный вариант. «Мне неизвестно о том, чтобы этот вопрос как-то фигурировал или рассматривался», — так 4 июня ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, предлагало ли руководство партии возглавить президенту список ЕР.

Федеральная часть списка единороссов в последний раз состояла из нескольких человек в 2003 году: тогда партию вела на выборы тройка в составе Бориса Грызлова, Сергея Шойгу и Юрия Лужкова. В 2007 году список единолично возглавил Владимир Путин, в 2011 и 2016 годах лидером был Дмитрий Медведев. Источники «Медузы» (признана Минюстом иноагентом) также утверждают, что в этом году в федеральной части списка будет несколько человек.

Свежие электоральные рейтинги Дмитрия Медведева отсутствуют. Если говорить о рейтинге доверия, то, по данным ВЦИОМ на 31 мая, о доверии ему заявили 23,3% опрошенных, о недоверии — 66,6% (закрытый вопрос, когда респондент должен выбрать одного политика из предложенного списка).

Согласно данным ответов на открытый вопрос (респонденты сами называют любое число политиков), председателю «Единой России» доверяют 2,1% граждан, не доверяют 12,1%. Несколько единороссов в беседе с РБК выразили сомнение, что его единоличное лидерство в списке способно было бы что-то принести на выборах.

В настоящее время Кремль на основании соцопросов тестирует разные варианты федеральной части списка единороссов — от трех и более человек, рассказали близкие к администрации президента собеседники. Финального решения о том, сколько их должно быть, пока, по словам источников РБК, нет. По закону в головной части списка любой партии может быть до 15 человек.

При этом не во всех тестируемых вариантах присутствует Дмитрий Медведев, сказали три близких к Кремлю собеседника. Обсуждается и сценарий, при котором председателя партии в итоге не окажется в предвыборном списке, уточнили они. Во-первых, его лидерство сейчас не прибавило бы ЕР с точки зрения рейтинга; во-вторых, сейчас у партии есть некоторое преимущество в повестке, а лидерство Медведева с его социологическими показателями может вызвать «ненужные разговоры и обсуждения», поясняет один из источников издания.

Если решение об отсутствии председателя партии в ее федеральном списке будет принято, то нужно будет объяснить избирателю, почему это произошло. Вполне возможно объяснение, что Медведев как глава «Единой России» будет руководить ее кампанией, оставаясь при этом в должности замглавы Совбеза, предположил источник РБК.

«По данному вопросу никаких комментариев до съезда», — сказал РБК собеседник в «Единой России» на просьбу прокомментировать, действительно ли возможен вариант, при котором председатель партии не поведет ее на выборы. В недавнем интервью «Коммерсанту» Медведев ушел от ответа на вопрос, возглавит ли он список партии: «На этот вопрос ответит съезд. Мы сделаем так, чтобы партия получила наибольшее количество голосов», - заявил он.

Итоговое решение во многом будет зависеть от результатов соцопросов — рейтинг кандидатов из федеральной части списка должен быть выше рейтинга партии, чтобы в ходе кампании дать ей прибавку голосов.

Главные критерии при формировании «тестовых списков» — известность потенциальных кандидатов, избираемость, это должны быть люди из разных сфер, чтобы каждый избиратель, который допускает возможность голосования за «Единую Россию», мог найти что-то для себя, пояснил один из собеседников. К примеру, министр обороны Сергей Шойгу — идеальный кандидат для военных и не только, глава МИД Сергей Лавров способен привлечь голоса тех, кто не одобряет политику Запада в отношении России, в головной части списка может быть женщина, олицетворяющая культуру, науку или образование; на фоне борьбы с эпидемией коронавируса там может быть известный врач, перечислил критерии источник РБК.

Возможна головная часть списка, в которой вообще не будет политических тяжеловесов, рассказывает еще один близкий к Кремлю собеседник. Лицами «Единой России» в этом случае станут люди из различных социальных страт.

Все сценарии того, кто возглавит федеральную часть списка единороссов, пока только обсуждаются, политические решения еще не принимались, подчеркивают осведомленные источники. Точка в обсуждениях будет поставлена ближе к съезду «Единой России», который состоится 19 июня. Окончательное решение, по словам собеседников, примет президент.