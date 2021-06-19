Политика

Псковские либерал-демократы о планах на выборы и договоренностях с другими партиями

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Особое мнение», вышедшей на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 июня. Гости студии — представители либерально-демократической партии России: координатор регионального отделения партии, председатель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков и депутат регионального парламента, член комитета по законодательству и местному самоуправлению Сергей Литвиненко. Ведущий Александр Савенко обсудил с ними актуальные темы общественно-политической повестки, в том числе резонансные законодательные инициативы либерал-демократов и подготовку партии к сентябрьским выборам депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.

Александр Савенко: Менее ста дней остается до выборов. Антон Александрович, с какими планами, целями и задачами подходят к старту избирательной кампании псковские либерал-демократы?

Антон Минаков: К выборам мы готовы на сто процентов. Мы были к ним готовы еще к началу года. Были составлены списки кандидатов, все прошли жесточайший отбор. Это люди с чистой репутацией, не имеющие судимости, в том числе и закрытых дел, люди, которых знает местное население. Эти списки утверждены Высшим советом партии. Поэтому, если ничего не изменится, 26 июня мы проведем конференцию, где будут выдвинуты кандидаты.

Александр Савенко: То есть сегодня мы потенциальных кандидатов не оглашаем.

Антон Минаков: Мы можем их огласить. Могу огласить первую тройку по единому округу. Естественно, это будет Владимир Вольфович Жириновский и мы с Сергеем Литвиненко.

Александр Савенко: А что касается одномандатных округов?

Антон Минаков: Что касается как одномандатников, так и списочников, тут процесс тонкий, и мы огласим имена после конференции.

Александр Савенко: Вот я об этом и спрашивал.

Антон Минаков: Но могу сказать, что на 99% это наши местные координаторы, которые известны местным жителям, имеют популярность. Так что, думаю, здесь особых сюрпризов после конференции не будет.

Александр Савенко: По вашему мнению, каковы основные вызовы и угрозы предстоящей кампании? Связаны ли они с пандемией и возможными ограничениями? Видите ли вы угрозу для своей партии в так называемом административном ресурсе?

Антон Минаков: Они имеются, но это, скорее, не угрозы, а проблемы с которыми нам предстоит столкнуться. Это многодневное голосование, досрочное, возможно, электронное голосование. Это те виды голосования, которые, к сожалению, мы не можем отслеживать на сто процентов. Если будут голосовать через портал госуслуги, как мы можем поставить наблюдателей на сервера? Будут проблемы с выездным голосованием. Постоянно сталкиваемся с тем, что урна ставится в «Газель», «Газель» уезжает в неизвестном направлении, а возвращается уже с урной, полной бюллетенями. И таких проблем много, но мы являемся самой старой и самой опытной партией, поэтому постараемся минимизировать эти риски. В очередной раз нам придется столкнуться с очень сильным административным ресурсом. Против нас, оппозиционных партий, будут задействованы серьезные материальные средства, и нам остается рассчитывать на поддержку избирателей, на их сознательность и активность, на то, что они придут и поддержат нас.

Александр Савенко: Какая задача вами ставится перед выборами, на что рассчитываете?

Антон Минаков: Конечно, как руководитель регионального отделения я должен буду ответить, что мы идем на победу и планируем взять большинство, но времена политического популизма проходят. У избирателей есть потребность в честности кандидатов, в объективной информации. Но, к сожалению, в наше время это редкость, но мы будем бороться за весь единый список и несколько районов, где приложим максимальные усилия, чтобы победили наши кандидаты по одномандатным округам.

Александр Савенко: Сергей Григорьевич, хочу вам адресовать вопрос, который наверняка интересует и ваших избирателей. Каковы основные результаты работы фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании и что у вас впереди?

Сергей Литвиненко: К сожалению, не все у нас получалось. Да, мы старались как можно больше внести законопроектов, которые могли бы обеспечить потребности людей. Нам удалось снизить транспортный налог, мы в течение 5 лет принимали участие в работе согласительной комиссии по бюджету, где от всех партий формулировались вопросы и предложения. В частности, мы одни из первых на комиссии подняли вопрос об обеспечении жильем специалистов-врачей, приезжающих в область, чтобы можно было привлекать в регион узких специалистов, которых не хватает как в районах, так и в областном центре. В 2018 году была приобретена 1 квартира, в 2019 - 4, а в 2020 - уже 16. Это говорит о прогрессе и о том, что мы даже в условиях пандемии пытались привлечь в регион специалистов в сфере здравоохранения. Также у нас были законопроекты, направленные на обеспечение социальных гарантий граждан, но не всегда они поддерживались Собранием, так как требовали дополнительных расходов. Разумеется, те задачи, которые мы не смогли выполнить за время шестого созыва областного Собрания, мы попытаемся перенести на следующий созыв.

Антон Минаков: Если позволите, я хотел бы объяснить ситуацию, которая сложилась в областном Собрании за 5 лет. Безусловно, наши граждане видели ряд абсолютно антисоциальных законопроектов, мы и коллеги из других фракций были категорически против — от инициатив по повышению ставок НДФЛ до пенсионной реформы. И нам не хватало буквально нескольких голосов, чтобы остановить эти законопроекты. К сожалению, у нас преобладает большинство одной партии, которая может единолично принимать такие решение, и без поддержки избирателей мы не можем такие решения блокировать.

Когда речь идет о повышении пенсионного возраста — ну куда они, как можно? Это понимают оппозиционные фракции, но даже если мы консолидируемся, голосов нам все равно не хватает. Поэтому работа в областном Собрании за эти пять лет была достаточно тяжелой, но, несмотря на это, нам есть, чем гордиться. Мы приняли ряд законопроектов, хоть как-то упрощающих жизнь наших граждан. Например, мы по праву можем гордиться своим законопроектом, освобождающим от транспортного налога солдат, проходящих срочную службу.

Чтобы слушатели понимали, мы не являемся партией, которая занимается политическим популизмом, не подаем каждую сессию по 10 законопроектов: увеличить всем зарплаты в два раза, переделать все дороги в области. Наши законопроекты в 99% случаев были приняты, но даже после этого мы сталкивались с откровенно подлыми противодействиями. Приведу пример, чтобы не быть голословным. В ноябре прошлого года нами был подан законопроект об освобождении от транспортного налога участников боевых действий на территории СССР, РФ и за пределами. Будь то чеченская кампания, Сирия, Ливия и так далее. Нам нелегко было убеждать партию власти в необходимости его принятия, но я искренне убежден, что, если человек рисковал своей жизнью, он не должен по возвращении с боевых действий платить транспортный налог. Это сущие копейки, но это тот случай, когда государство может показать уважение к этим людям. В ходе кулуарных переговоров были достигнуты договоренности. Изначально наш проект предполагал, что от транспортного налога освобождаются все ветераны боевых действий, которые имеют транспортное средство до 120 лошадиных сил. А нам ясно дали понять, что такой законопроект не будет принят. Мы снизили до 100 лошадиных сил, и он был принят. И что вы думаете, случилось? Он просуществовал полтора месяца, потому что потом переделали транспортное законодательство, и сейчас тот законопроект, который освобождал от транспортного налога всех ветеранов боевых действий с транспортными средствами до 100 лошадиных сил, выглядит так, что они имеют право на некую скидку на этот налог. И сейчас этот коэффициент составляет 1,9, а нами был предусмотрен 0. Если избиратель окажет нам честь и доверие, если мы продолжим работу в областном Собрании следующего созыва, первым же нашим законопроектом будет возвращение к этому вопросу и освобождение от транспортного налога всех ветеранов боевых действий с транспортными средствами до 120 лошадиных сил. И таких примеров очень много. Эфира не хватит, чтобы их описать.

Вы просили подвести некие итоги нашей работы. Я читаю, что основным итогом нашей работы можно считать сотни депутатских запросов, которые были нами направлены. Большому количеству людей удалось помочь в решении проблемных вопросов. Также это 99% наших законопроектов, которые были приняты. Здесь хотел бы сделать небольшую ремарку. Все наши законопроекты носили социально-экономическую направленность и были направлены на пользу нашему населению.

Александр Савенко: Но зачастую инициативы ЛДПР не находят поддержки у большинства...

Антон Минаков: Я бы еще привел один простой пример, основываясь на фактах. Есть такой депутат Госдумы Александр Васильев. Он уже 10 лет как депутат, но за это время я его один раз видел на Некрасова, 23, да и то тогда, когда приезжал господин Володин. Один раз за 10 лет! То есть человек избрался, «спасибо, дорогие граждане, увидимся никогда». Возьмите депутата Госдумы от ЛДПР Антона Морозова. Он каждый год объезжает все районы, через месяц ведет личные приемы, и при этом он не избран от Псковской области. Избиратели должны оценивать работу партии по таким простым показателям, которые на поверхности. Глубоко не надо копать - посмотрите, кто какие проекты вносит и кто как общается с гражданами. Вспомнить хотя бы, как экс-глава приграничного района общался с местным населением, с полицейскими? А сколько таких чиновников по всей России! И они с населением не считаются. А есть другой пример. У нас есть - к сожалению, был - губернатор Хабаровского края Сергей Фургал от ЛДПР. Вы можете вспомнить хотя бы одного губернатора от партии власти, за которого вся область бы вставала и пыталась отстоять?

Александр Савенко: Вопрос риторический.

Антон Минаков: Выборы покажут отношение населения, но я бы просил граждан судить о работе конкретной фракции по конкретным фактам и цифрам.

Александр Савенко: А как вы считаете, изменился ли за 5 лет круг проблем, которые волнуют население? Происходит в этом смысле что-то с общественными запросами?

Сергей Литвиненко: Прежде всего, по встречам с избирателями чувствуется, что население стало более активным, пытается первостепенные проблемы донести. В том числе молодежь стала активнее. Она проявляет свои принципиальные взгляды, на все вопросы имеет более конкретные ответы - не то, что раньше было безразличие. Нет, безразличия сейчас нет. Да, коронавирус дал брешь, и люди стали разобщеннее, но вместе тем проблемы стали больше. Повышение тарифов, медицинское обслуживание... Раньше народ это обсуждал на кухне и не выносил, а сейчас проблемы выносятся, чтобы мы могли чем-то помочь в их решении.

Александр Савенко: Антон Александрович, не раз мы в этой студии говорили про вакцинацию и вы выступали ее сторонником. Но жизнь не стоит на месте, и сейчас все больше говорится о массовой вакцинации. Звучат разные мнения, нужна ли обязательная вакцинация или надо больше стимулировать. Как ЛДПР видит решение этого вопроса? За какие подходы к вакцинации вы выступаете?

Антон Минаков: Считаю, что вакцинироваться или нет — личное решение каждого гражданина, и государство не вправе заставлять граждан вводить тот или иной препарат. Поэтому пусть каждый решает сам. Я сделал прививку, как только появилась такая возможность. Мало того, привилась моя семья и все сотрудники регионального отделения, десятки моих знакомых. Прошло несколько месяцев — слава богу, все живы и здоровы, и после вакцины появилась внутренняя уверенность - я более спокойно стал ездить в командировки, мы продолжаем прием граждан. К слову сказать, региональное отделение ЛДПР не закрывалось ни на день, даже в разгар пандемии. Мы носили маски, применяли антисептики, посменно дежурили и нам удалось удержать работу. Не было ни одного случая, чтобы человек обратился за помощью, а мы отказали. Что касается моего личного мнения, я считаю, что вакцинироваться надо. И хватит уже в 21 веке к прививкам относится, как в средневековье. Но государство не вправе заставлять человека делать себе прививку. Повторюсь, это должно быть личное решение каждого гражданина. Как пандемия поведет себя дальше, думаю, не знает даже руководство страны. Будем адаптироваться к ситуации.

Александр Савенко: Приоткройте завесу тайны, каковы основные элементы избирательной кампании псковских либерал-демократов, что планируете сделать, чтобы привлечь людей? Не прошу детально расписывать весь план, а, может, какие-то элементы кампании.

Антон Минаков: Наша предвыборная кампания началась еще в 2016 году, сразу после избрания. Все это время мы планомерно работали и будем работать, если избиратели окажут нам поддержку. Единственное, что изменится по сравнению с предыдущими годами, - увеличится количество поездок по области. Я планировал их начать еще весной, но состояние дорог во многих районах оставляет желать лучшего. После конференции увеличим число поездок в два раза. Что еще? Баннеры на улицах повесили. А так... Как работали, так и будем работать.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте. Сергей Иванович. Вы все за надбавки медикам голосуете. Конечно, дело хорошее, но, если посмотреть, каждый год идет оптимизация, она не прекращается. И сейчас больницы планируются под ремонт, а на самом деле - под сокращение. Я заметил, как вы голосовали за отчет губернатора. Вы одобрили. Но это высшее должностное лицо, которое несет полную ответственность за то, что происходит в регионе. И еще. Когда выборы, вы ни с кем не объединяетесь, союзов не заключаете. Но не объединившись, вы власть в округах не возьмете.

Антон Минаков: Спасибо. Во-первых, про отчет губернатора. Вы сказали немного неверно. Мы не поддержали отчет губернатора. Там было прописано «принять к сведению», губернатор отчитался, и мы приняли к сведению. За бюджет региона мы за 10 лет проголосовали только один раз, и то только потому, что пришел новый губернатор, и мы таким образом решили его поддержать. Мы голосовали против антинародных законопроектов.

Что касается вашего вопроса про объединение с другими партиями. Во-первых, это невозможно. Во-вторых, кто вам сказал, что с тем же господином Алексеенко, с которым я нахожусь в хороших отношениях, с господином Шлосбергом, с господином Брячаком мы не заключаем каких-то договоров? Перед каждыми выборами мы четырьмя партиями, за исключением «Единой России», собираемся вместе и проводим переговоры.

Александр Савенко: И эти выборы не будут исключением?

Антон Минаков: Да, мы встречаемся каждый месяц. Каждый месяц встречаемся на сессии. Просто, когда дело идет к выборам, всегда есть договоренности. Последнюю такую встречу, кстати, инициировала ЛДПР. Подобная встреча после последней сессии была в кабинете ЛДПР с «Яблоком» и КПРФ. Правда, «Справедливую Россию» не позвали — так вышло.

Были джентльменские договоренности, мы договорились о честной борьбе, не поступать так, как поступают некоторые наши оппоненты, и не снимать кандидатов по судам, по надуманным причинам, как было в Себежском районе, где сняли нашего кандидата. А сделал это, на мой взгляд, одиозный кандидат Романов, который за 4 года, если не ошибаюсь, баллотировался раз 20.

Поэтому встречи есть, договоренности есть и работа продолжается. Мы не воюем с коммунистами, эсерами или «Яблоком». Нам есть, с кем воевать и есть, за чьи голоса бороться. Основная проблема в том, что у нас нет доступа к федеральным телеканалам и 60-70% нашей работы остается неизвестной избирателям. Единственный способ рассказать о себе - это наша газета, сайт и группа в соцсетях. Нас не показывают по телевизору, про наши законопроекты не говорят по радио, потому что определенным силам и структурам это невыгодно, и у граждан создается ошибочное впечатление о том, нужна наша партия или не нужна. А вы найдите время, посмотрите наши законопроекты в интернете, посмотрите наши соцсети — какую мы ведем работу по поддержке граждан.

Александр Савенко: Напомнили вы о попытках оппонентов выбить кандидатов от ЛДПР на выборах в Псковской области. Прогнозируя, как может развиваться избирательная кампания в этом году, не следует исключать, что такие попытки вашими оппонентами будут предприниматься. Насколько в этом плане вы подготовлены к выборам?

Антон Минаков: Мы допускаем, что нечестные приемы будут применяться точечно к нашим сильным кандидатам, как это было в прошлом году в Себежском районе с Алексеем Харлашиным. Его сняли по суду за то, что в графе «имущество за границей» он поставил не слово «нет», а прочерк. И за это сняли сильнейшего кандидата! Естественно, на этом опыте мы делаем выводы, но, когда против тебя идут политические силы с таким административным ресурсом, все предусмотреть и ко всему быть готовыми просто невозможно.

Александр Савенко: Тему себежских выборов не раз комментировал Владимир Жириновский и приводил в качестве примера то, как оппоненты противодействуют ЛДПР. Насколько он знаком с реалиями Псковской области сейчас?

Антон Минаков: Владимир Вольфович знаком с ситуацией на сто процентов. Не так давно он сам звонил Алексею Харлашину, они проговорили минут 15-20. Владимир Вольфович дал ему советы, как себя дальше вести. Вопрос по Себежскому району для нас все еще не закрыт, и было подано уже второе обращение в Верховный суд РФ. Будем продолжать оспаривать результаты голосования в Себежском районе. Если вкратце, чтобы радиослушателям было совсем понятно: после того, как нашего кандидата сняли из-за «прочерка» вместо слова «нет», мы проиграли районный и областной суд, но выиграли кассационный, и нашего кандидата восстановили на выборах за день.

Александр Савенко: Поясню, что его восстановили не за день до выборов, а тогда, когда голосование уже шло, из-за чего получилось так, что часть избирателей голосовали за кандидатов, когда его имени в бюллетене не было.

Антон Минаков: В итоге примерно 40% населения Себежского района голосовали по одним бюлетеням, а 60% - уже в день голосования - по другим. Мы обращаемся в ТИК, говорим: «Господа, это нормально, что люди голосуют по разным бюллетеням? Аннулируйте итоги голосования». Нет, отказались. Мы снова идем в суд, районный и областной суды проигрываем, но на уровне кассационного побеждаем. Ждем очередное судебное разбирательство. На мой взгляд, этот пример говорит о том, что политические силы плюют на граждан, позволяя допускать такие выборы. Как можно? Будем бороться до последнего и пусть у всех себежан будет возможность прийти и проголосовать по одинаковому списку кандидатов, а не так, что сегодня один, а завтра другой. Куда еще можно зайти в этих махинациях? Просто боятся сильных кандидатов!

Александр Савенко: Антон Александрович. Наш эфир подходит к концу, и у вас есть возможность сказать о том, о чем вы хотели бы.

Антон Минаков: Хотелось бы обратиться к жителям Псковской области с просьбой - делать выводы о конкретных политических структурах не на основе того, что показывают федеральные телеканалы, а основываясь на конкретной работе. Как бы то ни было, работа ЛДПР продолжается, и если вам необходима помощь и поддержка, на Советской, 47 вас ждет по вторникам и четвергам с 14.00 до 18.00 бесплатный прием юриста, а к нашим депутатам вы можете прийти в любой день.