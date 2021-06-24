Политика

Утвержден список кандидатов от КПРФ на выборы в Псковское областное Собрание депутатов

Утвержден список кандидатов от КПРФ на выборы в Псковское областное Собрание депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко.

В «головную» группу вошли человека. Список возглавил лидер фракции КПРФ в областном Собрании Петр Алексеенко. Вторым номером в списке идет Дмитрий Михайлов, третьим - Владимир Панченко, ранее покинувший ряды членов партии «Справедливая Россия».

Утвержден список кандидатов по одномандатным округам. «Одномандатные округа все закрыли», - сказал Петр Алексеенко. Он отметил, что список полностью соответствует представленному в публикации Псковской Ленты Новостей раскладу.

«Идем на выборы с боевым настроем изменить жизнь к лучшему, будем стараться активно работать, если позволит обстановка коронавирусная», - добавил Петр Алексеенко.