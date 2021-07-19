Политика

Жириновский призвал коммунистов не втягивать Грудинина в политику

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к главе КПРФ Геннадию Зюганову с призывом «не втягивать в политику» директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Обращение по этому поводу политик опубликовал в своем телеграм-канале.

«Он замечательный хозяйственник, у него прекрасная клубника и он много хорошего сделал для жителей совхоза, где он долго был директором. Зачем вам его подвергать опасности?» - отметил Жириновский.

Он также предложил Зюганову подумать над изменением названия и концепции партии и заодно забыть Ленина и Сталина.

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Накануне стало известно, что Центризбирком исключил Грудинина из списков КПРФ на выборы в Госдуму. По закону к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата на выборах необходимо закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, пишет РИА Новости.

В ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в фирме за рубежом. По словам ее адвокатов, политик стремится стать депутатом от КПРФ, хочет получить неприкосновенность и, как следствие, больше рычагов давления на бывшую жену и старшего сына, вставшего на сторону матери. Согласно заявлению, часть денежных средств, находившихся «на счетах определенных финансовых институтов — то есть, по сути, средства, полученные на территории России — Грудинин инвестировал в Европу». Юристы уточнили, что во время судебных споров Видновский городской суд Московской области установил, что Грудинин — «владелец иностранной компании Bontro».

По информации Генпрокуратуры, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD. Политик намерен обжаловать решение ЦИК в суде.