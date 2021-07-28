Политика

В документах о выдвижении и регистрации единого списка в областное Собрание от 5 партий выявлены нарушения

Избирательная комиссия Псковской области выявила недостатки в документах, представленных пятью партиями для уведомления о выдвижении и регистрации единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома по итогам 176-го заседания комиссии.

В частности, Избирательная комиссия Псковской области выявила недостатки в документах, представленных от избирательных объединений политических партий «Яблоко», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и КПРФ.

Извещения о выявленных недостатках в документах облизбирком направит в избирательные объединения.

В ходе заседания члены комиссии также утвердили постановление «О выделении мест для размещения агитационных печатных материалов при проведении выборов депутатов Псковского областного Собрания депутатов 7-го созыва». Территориальным избирательным комиссиям поручено обратиться в органы местного самоуправления с предложением о выделении не позднее чем за 30 дней до дня голосования на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений.

В заключение утвержден график работы членов Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе в период подготовки и проведения избирательных кампаний на август 2021 года.