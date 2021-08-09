Политика

Александра Козловского зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский зарегистрирован кандидатом в депутаты нижней палаты Федерального Собрания восьмого созыва по одномандатному («псковскому») избирательному округу №148. Соответствующее решение было принято сегодня, 9 августа, на заседании Избирательной комиссии Псковской области.

Александр Козловский подал документы в облизбирком для выдвижения кандидатом на выборы в нижнюю палату Федерального Собрания от Псковской области (148-й округ) 20 июля.

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Напомним, всего принять участие в думских выборах по одномандатному округу №148 планируют 10 претендентов: Олег Брячак («Справедливая Россия — За правду»), Дмитрий Михайлов (КПРФ), Артур Гайдук («Яблоко»), Вячеслав Евдокименко («Коммунисты России»), Михаил Иванов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Михаил Лебедик («Родина»), Андрей Маковский («Новые люди»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).