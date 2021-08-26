Вышел первый выпуск общественно-политической программы ПЛН-ТВ «В фокусе»

Две женщины пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Псковском районе. ФОТО

Более 150 правонарушений выявили в Псковской области в ходе операции «Надзор»

Андрей Маковский: Снятие Шлосберга связано с его политикой двойного дна

На 75 тысяч рублей оштрафовали коллекторскую организацию в Псковской области

Это логичный ход, чтобы убрать сильных кандидатов — Дмитрий Михайлов о снятии Шлосберга с выборов в Госдуму

Карантин по бешенству объявили в Великих Луках

Вирусологи заявили об усилении защиты от COVID-19 через полгода после вакцинации

В его речах всегда закамуфлирована экстремистская направленность - Михаил Лебедик о снятии Шлосберга с выборов в Госдуму